È la reincarnazione di Usain Bolt, gli esperti ne sono certi: il futuro è suo

C’è un nuovo fenomeno mondiale nell’atletica leggera e gli esperti credono che sia la reincarnazione del velocista giamaicano Usain Bolt.

Ci sono atleti capaci di entrare nell’immaginario collettivo per le loro doti uniche. Si tratta di uomini e donne leggendari che hanno stabilito nuovi record o hanno palmares incredibilmente ampi.

Il mondo dell’atletica leggera è pieno zeppo di figure del genere. Molto spesso questi eroi dello sport vengono riconosciuti in occasioni di rilevanza internazionale come le Olimpiadi o i Mondiali.

In ogni caso, ora sembra che ci sia una nuova giovane promessa che vuole far già parlare di sé. È un corridore specializzato nei 200 metri e ha già infranto un record incredibile.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui e sul perché in molti lo vedono come l’erede perfetto dell’indimenticabile Usain Bolt.

Il corridore erede di Bolt che ha infranto un record importante

Si chiama Gout Gout ed è un corridore australiano che compirà 17 anni il prossimo 29 dicembre. Il giovane atleta è nato e cresciuto a Brisbane e lì ha mosso i primi passi nel mondo dello sport. Ma perché è diventato famoso improvvisamente? Ebbene, perché ha trionfato sia nei 100 che nei 200 metri agli Australian All Schools Championship.

In particolare, su quest’ultima distanza, quindi sui 200 metri, ha vinto la gara con il tempo di 20″04. Si tratta di un risultato eccezionale, il record under 17. L’australiano ha quindi “battuto” il detentore del precedente record, ovvero il summenzionato Usain Bolt. Il giamaicano nel 2003 corse a soli 16 anni i 200 metri con il tempo di 20″13.

La sua storia è commovente

Gout Gout ha fame di vittorie ma pensa anche alla sua famiglia. La sua storia è commovente: i genitori sono emigrati in Australia dal Sud Sudan nel 2005 appena due anni prima della sua nascita. Inoltre, non è il solo in famiglia: ha ben 6 fratelli. Se Gout ha voglia di vincere sarà anche per rendere orgogliosi i suoi genitori e i suoi familiari, ringraziandoli per gli sforzi che hanno fatto.

Ma cosa gli riserverà il futuro ora? Ebbene, a quanto pare Gout Gout ha intenzione di lasciare l’Australia e trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Secondo molto esperti e trainer questa è la scelta giusta da fare. In questo modo potrà confrontarsi con il campione olimpico Noah Lyles e migliorare ulteriormente il suo stile di corsa. Infatti, Gout ha ampi margini di miglioramento, visto che la sua corsa è istintiva e non punta sulla tecnica.