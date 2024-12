Lazio, Baroni: “Complimenti ai ragazzi, queste gare si vincono solo restando uniti”

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match esterno vinto per 1-2 sul campo del Lecce.

Troppa sofferenza per arrivare alla vittoria: “Partita complicata, loro ci hanno dato noia verticalizzando e attaccando la palla. La squadra lo sapeva e ha messo più qualità possibile. Nel secondo tempo abbiamo crossato tanto, ci occorreva più qualità. Questa squadra in 58 giorni ha fatto 10 vittorie e 2 sconfitte. Queste partite le porti a casa con la compattezza e non uscendo dalla gara: complimenti ai ragazzi“.

Sui tanti cross: “La squadra era un pochino meno brillante, in spogliatoio ho detto che in questo momento è importante recuperare le energie. Abbiamo tante partite addosso, questo ci porta ad essere più sporchi. Nel secondo tempo ho un po’ cambiato, loro avevano le linee vicine. La squadra ci ha creduto, sul primo tiro abbiamo preso gol. Ho detto loro nell’intervallo di restare lucidi e la squadra ha trovato una partita di mentalità e convinzione“.

A Natale si godrà il suo inizio di stagione: “Vado dalla mia famiglia, stacco anch’io. Siamo un gruppo che lavora e sta bene insieme. Ci sono tanti impegni e tanti viaggi, Dia e Castellanos stanno pagando le convocazioni in Nazionale e i viaggi lunghi. La squadra però ha capacità di alternare, riuscendo così a sopperire“.

Potevate fare meglio nel finale sulla palla di Rebic: “Sono d’accordo, ma in quel momento avevamo Romagnoli che aveva appena fatto un contrasto e Noslin che era praticamente fermo. Dovevamo portare più pressione, potevamo gestire meglio e su quel pallone c’è andata bene“.