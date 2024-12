Non è ancora finita, torna Nadal: tifosi in delirio

Il grande ritorno di Rafael Nadal sta mandando in visibilio tutti i fan del celebre tennista spagnolo: l’ultim’ora è da urlo.

Una carriera caratterizzata da 22 trionfi nel Grande Slam (di cui 14 al Roland Garros, record assoluto), 36 Masters 1000, un oro olimpico a Pechino 2008, 23 titoli ATP 500 e tantissimi altri successi. Stiamo ovviamente parlando di Rafael Nadal, l’unico tennista della storia capace di raggiungere la posizione numero 1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi ed è anche quello che è stato in grado di rimanere in top 10 per più settimane consecutive (912, dal 2005 al 2023).

Nadal ha deciso di appendere la racchetta al chiodo una volta completata questa stagione. La sua ultima apparizione è stata in Coppa Davis, dove la Spagna non è riuscita a superare l’ostacolo Olanda ai quarti di finale anche a causa di una sconfitta. Un addio al tennis caratterizzato dalle lacrime quello dello straordinario tennista spagnolo: “Il mio corpo dice che non vuole giocare più e bisogna accettarlo“, ha detto Nadal a Malaga davanti a un intero palazzetto che lo osannava.

Tuttavia, stando all’ultim’ora appena arrivata, sembra che Nadal scriverà ancora pagine importanti nel mondo del tennis. I tifosi sono infatti eccitatissimi dalla novità comunicata nelle scorse ore: Netflix ha infatti lanciato il trailer del documentario su Rafael Nadal, che andrà a ripercorrere tutte le tappe della sua carriera senza tralasciare la sfera privata.

Torna Nadal! Fan in delirio, sta succedendo davvero

La didascalia ha contribuito a mandare in visibilio tutti i seguaci del 38enne di Manacor: “Ha riscritto la storia del tennis così tante volte che era giunto il momento per lui di raccontare la sua“. Il film su Nadal sarà presto su Netflix: un regalo di Natale che verrà certamente molto apprezzato dai fan.

Al centro del documentario ci sarà senz’altro il suo gigantesco legame con il Roland Garros, un torneo nel quale Nadal è riuscito a trionfare per ben 14 volte. Il primo successo del maiorchino a Parigi risale al 2005, quando sconfisse in finale l’argentino Mariano Puerta; l’ultimo trionfo è invece quello del 2022, quando ebbe la meglio su Casper Ruud in tre set.

He rewrote tennis history. Now it’s time for him to tell his own story. A Rafael Nadal documentary reflecting on the milestones that defined him and the final chapter of his legendary journey is coming to Netflix. pic.twitter.com/CakipWiypL — Netflix (@netflix) December 18, 2024

Poi non mancheranno chiaramente i due successi di Wimbledon, quello del 2008 contro Roger Federer dopo una battaglia ricca di emozioni (lo svizzero lo aveva battuto in finale nei due anni precedenti) e quello di due anni dopo contro Tomas Berdych. Un documentario assolutamente da non perdere che aiuterà a conoscere ancora meglio uno dei più grandi campioni della storia del tennis mondiale.