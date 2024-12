Colpo di scena: Mike Tyson ha battuto di gran lunga Jake Paul, ecco la vittoria che non ti aspetti

Mike Tyson si dimostra ancora una volta un campione e si prende la rivincita contro Jake Paul, ecco come ci è riuscito

Ci sono leggende dello sport che riescono a vincere sempre. Si tratta di personaggi incredibili che il pubblico ama e che ha sempre seguito.

Campioni che oltre al talento hanno dimostrato anche di essere degli esseri umani con sentimenti, emozioni e pensieri simili a quelli dell’uomo comune. Ecco perché anche dopo una sconfitta riescono a cadere in piedi.

È questo il caso di Mike Tyson. “Iron Mike” qualche tempo fa è stato protagonista di un match diventato virale contro il pugile e influencer Jake Paul. In quell’occasione, Mike non è riuscito a vincere, complice una condizione fisica ormai aggravata dall’età che avanza.

Eppure, proprio sul finire del 2024, Tyson è riuscito a trionfare ancora una volta. Sconfiggendo proprio Jake Paul. Ecco come ci è riuscito.

Mike Tyson, ecco come ha vinto contro l’avversario

Jake Paul ha voluto sfidare Mike Tyson sul ring per dimostrare al mondo di essere un vero pugile. Certo, la differenza di età ha sicuramente influito, ma la storia ricorderà per sempre Paul come l’uomo che è riuscito a battere Tyson in un incontro di pugilato ufficiale. Sono pochi al mondo che possono vantare un’esperienza simile.

Tuttavia, Tyson si è preso la rivincita. Come? Sul web. A quanto pare, secondo il rapporto rilasciato da Google alla fine di ogni anno, Mike Tyson è tra gli sportivi più ricercati del 2024. Si è piazzato al secondo posto del podio, dietro solo a una sua “collega”, vale a dire l’algerina Imane Khalif. E Jake Paul? Nonostante la fama da influencer e il grosso seguito sui social, l’americano ha ottenuto soltanto il quinto posto.

Gli altri sportivi presenti in questa selezione

Tyson dunque si è piazzato sul podio come uomo dello sport più cercato del 2024. Ma quali sono gli altri professionisti che sono rientrati in questa speciale classifica? Ebbene, al terzo posto degli sportivi più cercati dell’anno c’è il giovanissimo Lamine Yamal. Il calciatore si è reso protagonista di un anno meraviglioso con la maglia del Barcellona e della sua nazionale, la Spagna.

Al quarto posto su Google nel 2024 è stata cercata un’altra leggenda dello sport, si tratta della ginnasta Simone Biles. Sesto posto per un altro talento spagnolo, il giovane Nico Williams. Completano la classifica delle personalità sportive più cercate anche Hardik Pandya, Scottie Scheffler, Shashank Singh e il calciatore iberico Rodri.