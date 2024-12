Dice basta a soli 33 anni, tifosi distrutti per il ritiro di un grande campione

A soli 33 anni si ritira dall’attività agonistica un protagonista dello sport: il rammarico dei tifosi e degli appassionati

Il Circo bianco è sempre più venato di azzurro. Non c’è solo l’exploit di Sofia Goggia, trionfo (25esimo in CdM) e secondo posto in discesa, a Beaver Creek, al rientro dopo la frattura di tibia e malleolo lo scorso febbraio a Ponte di Legno. Un’atleta per la quale, come sottolineato dal Presidente del Coni, Gianni Malagò, non ci sono più aggettivi.

Infatti, è grande Italia anche in campo maschile. Mattia Casse si è aggiudicato il SuperG, valido per la Coppa del Mondo, in Val Gardena. Sulla Saslong il 34enne torinese ha preceduto di un centesimo l’americano Goldberg e di 43 centesimi il fuoriclasse elvetico Marco Odermatt. Lo specialista azzurro Dominik Paris ha chiuso al decimo posto, davanti a Pietro Zazzi, mentre Molteni, Franzoni e Innehofer si sono piazzati nei trenta.

Tuttavia, l’euforia per le imprese della 32enne bergamasca e per gli ‘uomini jet’ azzurri è mitigata dalla notizia del ritiro, a soli 33 anni, di un grande protagonista del circo bianco.

Sci, Dominik Schwaiger dice basta a 33 anni

La squadra della Germania per le discipline veloci dello sci continua a perdere pezzi. Dopo Thomas Dressen e Josef Ferstl, un altro veterano della velocità saluta le competizioni. Dominik Schwaiger, bavarese classe 1991, ha annunciato il suo ritiro dall’agonismo. Appende gli scarponi, gli sci e i bastoncini al chiodo un velocista che era considerato il futuro della Germania per il SuperG e la discesa libera. Una promessa solo in parte mantenuta a causa dei tanti infortuni che lo hanno bersagliato nel corso della sua lunga carriera.

Comunque, quando la cattiva sorte gli ha dato un momento di tregua, l’ormai ex velocista tedesco è riuscito a togliersi qualche soddisfazione. Oltre i 7 podi in Coppa Europa, Dominik Schwaiger, in 116 presenze in Coppa del Mondo, in tre occasioni si è classificato tra i primi 10, con il 4° posto nel gigante parallelo in Alta Badia, nel 2015, quale miglior risultato e un 5° in discesa sulla Stelvio di Bormio 3 anni fa.

Non solo. Schwaiger è stato protagonista anche ai Giochi Olimpici, dove vanta una partecipazione, in discesa libera, a Pechino 2022, e ai Mondiali tra Are 2019, dove con il 15° in SuperG ha ottenuto il miglior piazzamento nelle rassegne iridate. Insomma, si ritira un velocista talentuoso che se non fosse stato preso di mira dalla sfortuna, sotto forma di tanti problemi fisici, avrebbe conseguito ben altri risultati. Grande, quindi, il rammarico degli appassionati dello sci alpino per il suo ritiro proprio perché consapevoli di non aver potuto ammirare il vero Dominik Schwaiger.