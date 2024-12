ESCLUSIVA SI – Petrovic sul talento Djuric: “Piace a tanti, anche al Lecce”

Nikola Djuric, attualmente in forza allo Zvijezda 09, club di proprietà di Luka Jovic, sta attirando l’attenzione di alcune delle più importanti squadre europee.

Il direttore sportivo del club, Stefan Petrovic, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Sportitalia.com, evidenziando l’interesse crescente attorno al giovane talento. Queste le sue parole:

“Nikola sta attirando l’interesse di molti club, fra cui Stella Rossa, Sarajevo, Slovan Bratislava, Viktoria Plzen e Lecce. È uno dei talenti più interessanti in Serbia per la sua età, essendo un classe 2006.”

Nonostante la giovane età, Djuric si è già distinto per le sue prestazioni in questa stagione. Da difensore centrale ha collezionato 16 presenze, mettendo a segno 2 gol e fornendo 2 assist.

