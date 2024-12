Juventus, è arrivato il momento di scacciare la pareggite in via definitiva

La Juventus scende in campo a Monza con il desiderio di interrompere la pareggite che dura da quattro partite. I bianconeri si preparano a tornare al successo. Diamo uno sguardo alle statistiche della partita pubblicate dal sito ufficiale bianconero:

“La Juventus ha pareggiato 10 delle 16 partite (6V) di questo campionato: già record per i bianconeri in un girone d’andata stagionale nella loro storia in Serie A;

La Juventus non perde da 24 partite di campionato, in cui ha collezionato otto vittorie e 16 pareggi: si tratta della serie aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitte nei cinque maggiori tornei europei (segue il PSG con 17 di fila). L’ultima sconfitta dei bianconeri in Serie A risale allo scorso marzo contro la Lazio (0-1 all’Olimpico);

La Juventus è soltanto una delle due squadre a non avere ancora perso alcuna partita nei cinque maggiori campionati europei in corso, assieme al PSG; tuttavia, i bianconeri contano una gara giocata in più e il doppio dei ‘clean sheet’ dei francesi (10 a 5)”.

