Marc Marquez, adesso è ufficiale: scelta definitiva

Arriva la scelta definitiva su Marc Marquez: adesso è ufficiale, c’è l’annuncio da parte della Ducati, i tifosi non stanno più nella pelle

La stagione 2024 della MotoGP è stata una delle più esaltanti degli ultimi anni, merito di due straordinari piloti come Pecco Bagnaia e Jorge Martinche hanno dato vita ad un testa a testa che ci ha appassionato fino all’ultima curva.

Alla fine, a trionfare è stato il pilota iberico, arrivato appena davanti in classifica all’italiano che può essere comunque soddisfatto di quanto fatto vedere nel corso di questa stagione. L’ultimo anno è stato davvero intenso e faticoso per Bagnaia che già pensa ai prossimi impegni e si sta preparando in vista della stagione 2025 dove punta a strappare il titolo dalle mani di Martin, passato nel frattempo all’Aprilia.

Il pilota italiano non sarà solo in questa lotta. Il prossimo anno formerà una coppia da sogno con Marc Marquez che indosserà ufficialmente la tuta rossa della Ducati. Uno duo davvero esplosivo e temibile che punta a vincere il titolo e a mostrare tutta la sua forza. Ma quando vedremo esattamente il pilota spagnolo con la Ducati ufficiale ? A questo proposito, è arrivato un annuncio importante da parte della casa di Borgo Panigale in vista dell’attesissimo evento.

Ducati, ora è ufficiale: c’è la data della presentazione

La Ducati è pronta a scaldare i motori in vista della prossima stagione e a confermarsi di nuovo davanti a tutti nonostante non ci sia più Jorge Martin. Lo spagnolo, campione in carica, è passato all’Aprilia e Pecco Bagnaia vuole ora strappargli il titolo dalle mani arrivandogli davanti in classifica, cosa non riuscitagli per un soffio quest’anno. A partire dalla prossima stagione, la Ducati potrà contare anche sul talento di Marc Marquez ed i tifosi non vedono l’ora di scoprire cosa ha preparato il team in vista del 2025.

Per assistere a quello che è tutti gli effetti un esordio per Marquez con la Ducati ufficiale si dovrà aspettare il 20 gennaio 2025, data della presentazione annunciata dalla stessa Ducati tramite i suoi canali social. La casa di Borgo Panigale, quel giorno alzerà il velo e mostrerà la nuova moto per la prossima stagione di MotoGP all’evento Campioni in Pista che si terrà a Madonna di Campiglio.

I tifosi hanno cerchiato in rosso la data sul calendario e c’è grande curiosità attorno alla nuova creatura della Ducati che esordirà in pista nei test ufficiali di Febbraio in vista del primo GP della stagione previsto il prossimo 2 marzo a Buriram, in Thailandia.