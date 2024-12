Alleanza anti Sinner: nulla sarà come prima

Due big del mondo del tennis si alleano contro Jannik Sinner: colpo di scena clamoroso, cambia tutto per il numero uno al mondo

Gli equilibri nel mondo del tennis potrebbero essere sconvolti molto presto. Al momento l’ascia di guerra è sotterrata solo a causa della pausa nelle competizioni ufficiali. Le ultime notizie fanno però presagire una battaglia senza esclusione dei colpi per i vertici della classifica, complice anche un’improbabile “alleanza” che potrebbe puntare a detronizzare Jannik Sinner dal ruolo di numero uno del mondo.

Che Novak Djokovic sia interessato a spodestare l’azzurro dal suo trono di giocatore più forte al mondo è d’altronde normale. Dopo anni di dominio, Nole quest’anno ha manifestato grandi difficoltà, e ha bisogno di ritrovare la miglior condizione per poter sfidare ad armi pari un giocatore straordinario come Sinner.

Per riuscire a scalfire le sue certezze a quanto pare è però disposto a utilizzare qualunque arma, alleandosi anche con quello che è diventato negli ultimi mesi il più grande hater del tennista altoatesino, un giocatore che ha fatto della sua battaglia contro Sinner la sua unica ragione di vita, almeno per quanto riguarda la carriera nel mondo del tennis.

Djokovic e Kyrgios si ‘alleano’ contro Sinner: cosa sta succedendo

D’altronde si può parlare di sorpresa, ma solo fino a un certo punto. Djokovic e Kyrgios non hanno infatti mai negato di avere un grande rapporto, anche al di fuori del campo, e lo hanno dimostrato in più occasioni in passato. Quel che fa rumore è che questo rapporto abbia continuato a essere manifesto anche dopo l’assurda campagna del giocatore australiano contro Sinner.

In questi giorni è stata infatti ufficializzata la notizia del ritorno in campo anche in doppio di Kyrgios proprio insieme a Djokovic nel torneo di Brisbane. Una mossa che da molti è stata interpretata come una vera e propria ‘dichiarazione di guerra’ nei confronti del numero uno al mondo.

Nonostante Sinner si sia più volte professato un vero fan di Djokovic, e Nole abbia in diverse interviste elogiato lo straordinario talento del giocatore di San Candido, a quanto pare dietro la facciata di perbenismo il fuoriclasse serbo potrebbe nascondere una voglia di rivalsa senza eguali. Lo dimostrerebbe proprio questa scelta, interpretata da molti come una vera e propria provocazione.

Considerando infatti che sul caso Clostebol Djokovic non si è mai esposto direttamente, mantenendo inizialmente una posizione vaga, per poi accusare il sistema di “incoerenza”, questa sua improvvisa alleanza con Kyrgios potrebbe avvicinarlo pericolosamente alle idee dell’australiano, che del giocatore italiano è diventato il nemico numero uno.

E a rendere ancora più probabile un passaggio di Nole sulla sponda dei rivali di Sinner ci sarebbe anche l’assurda campagna mossa sui social da un utente di nome Pavvy G, un grande fan di Djokovic che negli ultimi tempi avrebbe alimentato il web con post offensivi, velenosi e complottisti contro il numero al mondo. Post da cui il serbo non avrebbe mai preso ufficialmente le distanze, alimentando la polemica sui social come evidenziato da ‘sport.virgilio.it’.

Gli indizi sono dunque molti, ed è per questo che tra i fan di Sinner sono tanti a considerare la scelta di Nole di giocare in coppia con Kyrgios un modo per ufficializzare la sua alleanza contro Jannik. Se questa lettura sia però corretta o meno ce lo dirà solo il tempo. E la speranza di tutti è che, al di là di dichiarazioni più o meno fuori luogo, possa essere il campo a mettere fine a ogni querelle.