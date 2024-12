Federica Pellegrini, quanta sofferenza: l’ultima ammissione scuote tutti

Le ultime dichiarazioni di Federica Pellegrini sorprendono tutti i suoi fan: non si aspettava nessuno tutta questa sofferenza

Da dominatrice delle vasche a stella della televisione italiana. Questo il cammino di Federica Pellegrini, una delle atlete più stimate nel nostro paese per aver conquistato numerosissime vittorie e medaglie nel mondo del nuoto. La Divina, così come è stata soprannominata proprio per le qualità in acqua, ha però lasciato da un paio di anni il mondo dello sport agonistico.

Da quel momento il nuoto azzurro ha perso sicuramente una protagonista eccellente, forse l’atleta migliore di sempre nello stile libero. Ma a guadagnarci è stato il mondo dello spettacolo, visto che la bella e spiritosa Federica si è lanciata in diversi progetti professionali su piccolo schermo. Ha partecipato al reality Pechino Express assieme al marito ed ex coach Matteo Giunta, e di recente è protagonista di Ballando con le Stelle, il talent sulla danza di Rai Uno.

Inoltre la Pellegrini ha coronato il sogno di diventare mamma per la prima volta. Dall’unione con Giunta è nata circa un anno fa la piccola Matilde. Una vera gioia per mamma Fede, che ovviamente ha posto il bene della piccola al primissimo posto delle sue priorità. Ma sempre riguardo alla maternità, l’ex nuotatrice ha rivelato qualcosa di piuttosto imprevisto.

La confessione della Pellegrini ad un anno dal parto

Intervistata al programma TV ‘La volta buona’, Federica Pellegrini ha voluto confessare i problemi avuti durante e dopo il parto e la nascita di Matilde. Parole che in pochi si aspettavano, visto che l’atleta veneta non ne aveva fatto cenno in precedenza.

“Il parto è andato male – ha ammesso la Pellegrini – ho avuto due giorni di travaglio e non ho potuto partorire in acqua come avrei voluto perché i battiti cominciavano a essere irregolari. Io e mio marito non siamo piccolini, però Matilde è nata 3,9 chili e 53 centimetri e, i primi due mesi, ha pianto tanto perché aveva fame”.

Complicazioni piuttosto delicate per la neo-mamma, ma per fortuna tutto è rientrato positivamente e la piccola Matilde sta benissimo. L’unico problema ad oggi sono gli spostamenti per lavoro: “Con l’impegno di Ballando io e mio marito abbiamo deciso di trasferirci a Roma portando Matilde con noi. Ora la città ci mancherà molto…”

La Pellegrini ha ammesso anche di aver accettato l’impegno del talent show di Milly Carlucci per prendersi un momento tutto suo dopo la nascita della primogenita. Non sono mancati gli ostacoli, come la separazione ed il feeling mai trovato con il maestro di ballo Angelo Madonia, ma con il suo sostituto Pasquale La Rocca sembra essere tutta un’altra cosa.