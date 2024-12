Finalmente Juve: interrotta la pareggite, ma ancora tanti appannamenti a Monza

43 giorni di digiuno in campionato erano davvero troppi, ora la Juventus è tornata a muovere la casella dei tre punti. I bianconeri hanno vinto a Monza con una prova solida. Interrotta la pareggite, anche se la qualità del gioco sarebbe potuta essere migliore specialmente nel primo tempo. La squadra di Motta è riuscita a gestire le situazioni contingenti, sfruttando gli errori difensivi dei brianzoli.

Quattro pareggi di fila erano troppi, ora i punti in classifica sono 31 e c’è la possibilità di guardare al prossimo futuro con più fiducia. Gli impegni saranno tanti, tra Supercoppa, campionato e Champions. Il collettivo deve crescere ancora tanto soprattutto qualitativamente, ma alcuni passi in avanti si sono visti. Era fondamentale vincere, Nico Gonzalez ha ritrovato il gol in campionato. Ora la proiezione è sull’ultimo appuntamento del 2024. Ci sono le feste, ma c’è anche tanto da lavorare per cancellare ogni tipo di appannamento.