Fiorentina-Udinese, le ultimissime di formazione: Gudmundsson dal 1′

Dopo il ko in campionato e il pareggio in Portogallo, la Fiorentina vorrebbe farsi un regalo prima di Natale contro un’Udinese reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter e desiderosa di tornare al successo anche dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Per i viola di Raffaele Palladino l’unico ballottaggio è quello tra Beltran e Sottil vista l’assenza dello squalificato Dodo con Kayode a destra. L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, ha diversi dubbi di formazione soprattutto sulle fasce vista l’assenza di Giannetti. Si candidano per una maglia da titolare Ehizibue e Zemura con Thuavin-Lucca che dovrebbe essere il terminale offensivo allo Stadio Franchi, match in programma alle 18.30.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.