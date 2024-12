Inter, Inzaghi: “Vittoria da squadra matura. Lautaro? Rimanga tranquillo, è il nostro leader”

L’Inter infila la sesta vittoria nelle ultime sette partite, la quarta di fila in campionato dopo l’1-1 contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match.

La sbavatura di oggi è il fatto che non l’avete chiusa prima?

“Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Como, che ha fatto un’ottima partita, di personalità. Hanno ottimi principi di gioco ed hanno corso tantissimo. Le nostre uscite sono state un po’ problematiche, ma abbiamo fatto una partita da squadra matura, che ha saputo non rischiare quasi nulla e poi colpito”.

Fabregas le ha fatto i complimenti.

“Fa piacere, gliene ho fatti anche io, sta facendo un grande lavoro cominciato in B, sta facendo un ottimo calcio e gioca in modo propositivo e non speculativo. Non era facile giocare così a San Siro”.

Cosa avete sistemato nel secondo tempo, magari a sinistra dove faticavate?

“Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco, lì a sinistra solitamente siamo bravissimi con quella catena, poi abbiamo parlato ed abbiamo visto alcune cose per velocizzare il gioco da una parte e dall’altra e così abbiamo creato varie situazioni”.

Lautaro rimane il vostro leader?

“E’ il nostro capitano, fa notizia che non faccia gol da 8 partite, ma deve continuare a giocare in questo modo perché il gol arriverà e le occasioni gli arrivano. Lautaro e Thuram hanno fatto un grandissimo lavoro. Chiediamo tanto agli attaccanti e ci sta che non siano brillantissimi in certe partite. Rimanga tranquillo, ha tutto l’appoggio di tifosi, compagni e società”.