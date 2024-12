Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: Palladino con Beltran e Kean, Sanchez in panchina

Alle 18.30 il calcio d’inizio di Fiorentina-Udinese. Da una parte i viola vogliono rialzarsi dopo le due recenti partite non positive in termini di risultato contro Bologna e Guimaraes. Il tecnico Raffaele Palladino ritrova Pongracic, Cataldi e Sottil, poi può contare su un Beltran tuttofare, che si è prestato a fare quasi tutti i ruolo dalla trequarti in su.

“Beltran ha fatto una buona gara” – ha detto lo stesso Palladino dopo la partita di Conference League – “, nel primo tempo non siamo stati bravi a trovarlo. Nel secondo l’ho fatto venire più largo, non avendo Sottil. Era stanco, ma a fine partita scherzavamo. Mi ha detto che sta facendo tutti i ruoli e lo ringrazio, è generosissimo. Gli manca solo di fare il portiere (ride, ndr). Lo ringrazio, è un ragazzo straordinario”. Dall’altra parte un’Udinese che era partita come una delle sorprese assolute del campionato, salvo poi avere un calo di risultati che la vedono oggi a metà classifica, a 20 punti. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre e le scelte degli allenatori. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Parisi, Kouamè. Allenatore: Raffaele Palladino. Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A diposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Ebosse, Modesto, Pejicic, Pizarro. Allenatore: Kosta Runjaic.