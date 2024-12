Manuel Bortuzzo, gesto inaspettato: spunta un Video

Il gesto di Manuel Bortuzzo ha lasciato senza parole i tantissimi fan del campione paralimpico: il video è virale.

Il 2024 che sta per concludersi è stato senza dubbio un anno intenso per Manuel Bortuzzo. Il campione paralimpico è stato grande protagonista la scorsa estate a Parigi, dove è riuscito a conquistare una splendida medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4 togliendosi anche la soddisfazione di realizzare il record italiano.

Già a maggio l’atleta triestino aveva realizzato il record italiano nei 100 metri rana alla Coppa del Mondo di nuoto paralimpico a Berlino. Risultati senza dubbio molto importanti per Bortuzzo nonostante i problemi che si trova costretto ad affrontare.

Il riferimento è soprattutto alla denuncia per stalking e violenze presentata nei confronti dell’influencer Lulù Selassié, ex fidanzata del nuotatore italiano, che non avrebbe mai accettato la separazione da Manuel Bortuzzo e per questo non gli consentirebbe di svolgere una vita normale. Una denuncia che ha spinto il giudice a imporre alla sedicente principessa romana il divieto di avvicinamento e anche l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Bortuzzo, che gesto: i fan sono senza parole

Per fortuna Bortuzzo ha molte occasioni per distrarsi e non pensare a questa brutta pagina della sua vita. Proprio nella giornata di oggi sarà disponibile il video della puntata integrale di un programma che vedrà come protagonista proprio il vincitore della medaglia di bronzo alle ultime Paralimpiadi.

Stiamo parlando di Most Valuable Podcast, un podcast sportivo prodotto da Light Up Italia e condotto da Flavio Bizzarri e Luca Dotto. Ogni lunedì alle ore 14 i fan si possono collegare su YouTube e Spotify per seguire una nuova e appassionante puntate di Most Valuable Podcast. Quella di lunedì 23 dicembre si preannuncia davvero molto interessante: l’ospite d’onore è infatti proprio Manuel Bortuzzo ed è il primo di questo viaggio che Bizzarri e Dotto vogliono percorrere tra le eccellenze dello sport.

Il nome dell’ospite è stato svelato in un video pubblicato sul profilo Instagram di Most Valuable Podcast. Successivamente è stato anche postato un altro filmato che è praticamente un anteprima dell’intervista: nel breve video si vede Bortuzzo raccontare di avere sempre avuto la sensazione che prima o poi gli sarebbe accaduto qualcosa di brutto e che spesso confidava questa cosa anche a sua madre.