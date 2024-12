MotoGP, Bagnaia inedito: il confronto col campione di Formula1 è devastante

Bagnaia ha fatto un confronto con un campione di Formula 1 ma è uscito distrutto dal paragone: ecco di cosa si tratta.

Ci sono campioni dello sport che non accettano mai la sconfitta. Si tratta di grandi talenti che puntano costantemente alla vittoria finale, cercando di surclassare gli avversari.

Tuttavia, in tutte le competizioni c’è sempre e solo un vincitore: questo significa che gli altri, per quanto ci possano provare, dovranno accontentarsi della sconfitta.

Questo è proprio quello che è accaduto a Pecco Bagnaia, il campione di MotoGP che corre ogni volta in sella alla Ducati. Il pilota ha perso l’ultimo mondiale MotoGP contro Jorge Martin, spagnolo in rapida ascesa.

Comunque, il nativo di Torino non è riuscito a nascondere la delusione e ha anche fatto un confronto con un altro campione di Formula 1. Ecco quali sono state le sue parole.

L’amarezza di Bagnaia e il confronto con il pilota di F1

Francesco Bagnaia non ha mai nascosto la sua ambizione più grande: quello di vincere quattro titoli mondiali come pilota di motociclette. Il suo sogno era quello di eguagliare il talento di Max Verstappen, inarrestabile pilota Red Bull che domina in Formula 1 da diversi anni ormai. Tuttavia, si è dovuto fermare a 3 mondiali vinti in carriera finora, due in MotoGP e 1 in Moto2.

Il motociclista di Torino ha espresso con queste parole il suo disappunto: “Il momento più complicato è stato quando ho visto Verstappen vincere il titolo e ho sentito che lo ha vinto per la quarta volta. Per me è stato il momento più difficile. Non c’è niente da recriminare, è stata una stagione fantastica, siamo orgogliosi. Se per caso avessi vinto il titolo non sarebbe stata vista la sportività che ha sempre avuto Ducati e che ci è stata recriminata in questi ultimi tre anni”.

Gli obiettivi per il futuro

La sconfitta nell’ultimo motomondiale non ha fatto altro che accendere ancora di più l’ambizione di Pecco Bagnaia. Il pilota ha anche rivelato quelli che sono gli obiettivi in vista della prossima stagione. Le sue parole sono state: “Si può sempre imparare da tante cose. Vincere non è la cosa più importante. Tutte le volte che si è conclusa la gara ho finito tra i primi tre. È un grande risultato, cadute e sfortune varie non hanno aiutato. Perdere serve da lezione, sappiamo cosa fare per non sbagliare più”.

Insomma, tutti gli appassionati di motori possono aspettarsi una prossima stagione di MotoGP decisamente scoppiettante e chissà che non possa nascere una rivalità leggendaria come quelle che coinvolgevano l’indimenticabile Valentino Rossi.