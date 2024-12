UFFICIALE – Il Monza ha scelto Bocchetti per sostituire Nesta: il comunicato

Il Monza ha scelto Salvatore Bocchetti: come vi abbiamo anticipato qui su Sportitalia è lui il tecnico sul quale da giorni il club aveva posato gli occhi. Questo il comunicato del Monza: “AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027”.

Questo invece il comunicato pubblicato sul sito ufficiale per salutare Alessandro Nesta: “AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”.