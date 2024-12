WPT World Championship: vittoria dell’americano Scott Stewart, Andrea Dato è 15°

Il campione del mondo 2024 in formato World Poker Tour è Scott Stewart. Lo statunitense ieri ha vinto il WPT World Championship al termine di un final table 6-handed molto combattuto e prolungatosi per 8 livelli e quasi altrettante ore di gioco.

Stewart è un veterano delle WSOP, del WPT e di altri circuiti nordamericani, tanto da vantare 218 itm live dal 2004 ad oggi. Il suo miglior risultato è il 13° posto nel Main Event WSOP 2017, quello vinto da Scott Blumstein, per 535mila dollari di premi che hanno contribuito ai 2,18 milioni incassati complessivamente da Stewart. Tutto questo prima della vittoria nel WPT World Championship, che lo ha proiettato in alto sia in termini di vincite in denaro sia dal punto di vista del prestigio internazionale.

Nell’ultimo duello, il professionista americano ha battuto il britannico Rob Sherwood, giocatore con numerose partecipazioni all’EPT ed eventi italiani (IPO), aggiudicandosi un primo premio da $2.563.900 e la qualificazione automatica per il WPT World Championship 2025.

Ma prima di arrivare all’ultima giornata del torneo, facciamo un piccolo salto indietro.

Il Day5 si è poi concluso con la chiplead di Eddie Pak, che ha imbustato 66.200.000 chips, circa 6 milioni in più di Moorman. Quest’ultimo, pro inglese di grandissima esperienza (oltre 200 itm live, nove milioni vinti nei tornei dal vivo, due titoli WSOP e uno del WPT in bacheca), ha raggiunto le ultime quattro posizioni nel Day6. A quel punto, si è arreso al chipleader Pak che lo ha eliminato con una bad beat davvero crudele.

Dopo un prelop forbettato da Moorman, i due finiscono ai resti su questo flop: J♣J♦7♦. L’inglese è in vantaggio netto con Q♥Q♦ vs 10♠10♦ del suo avversario, ma al turn arriva il 10♣ che regala fullhouse a Pak! L’ultima carta, un 3♥, serve solo ad eliminare Chris Moorman al 4° posto. L’inglese si consola con più di un milione di dollari e con la soddisfazione di aver realizzato un back-to-back di final table al WPT World Championship!

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT