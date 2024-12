Atalanta, non chiamatela favola. La Dea è matura in ottica scudetto

La vittoria di carattere contro l’Empoli ha dimostrato come questa Atalanta sia la bella copia, forse quasi perfetta, di quella squadra che Gian Piero Gasperini ha costruito con la massima cura dei dettagli negli ultimi anni. Un 3-2 che lascia spazio a poche interpretazioni ma ben dirette: questa squadra può giocarsi lo scudetto. Fino alla fine. Per ora, infatti, non ha nulla da invidiare alle big costruite appositamente per vincere la Serie A.

Dopo la vittoria esterna contro il Napoli, alla domanda su un’ipotetica presenza della Dea nella corsa scudetto, Gasperini aveva affermato come sarebbero servite tutte le partite giocate in quel modo. E proprio dalla trasferta del Maradona qualcosa è cambiato, perché questa squadra ha acquisito un nuovo tipo di consapevolezza, una maturità diversa. Uno scacchiere perfetto tecnicamente ma anche caratterialmente, per questo motivo sarebbe ingiusto escludere questa squadra da una lotta a tre che sta meritando di disputare.