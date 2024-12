ESCLUSIVA SI Pedullà: “Fiorentina, Fazzini in pole per il dopo Bove. C’è anche la Lazio, ecco il prezzo”

La Fiorentina perde ancora: 1-2 in casa contro l’Udinese, che con i gol di Lucca e Thauvin rimontano la rete su rigore di Kean. Il tutto davanti ad Edoardo Bove, tornato al Franchi che lo ha accolto con scroscianti ed emozionati applausi. A Firenze si aspetta l’apertura del mercato di gennaio per affrontare concretamente un tema, che è quello della sostituzione dell’ex giocatore della Roma nella rosa di Palladino. Ed il nome in pole in tal senso sembra essere stato individuato in Jacopo Fazzini.

Ecco quanto spiega Alfredo Pedullà: “Jacopo Fazzini piace molto alla Fiorentina, come raccontato pochi giorni fa, all’interno di una mini lista che comprende Folorunsho. Per caratteristiche il 2003 dell’Empoli viene ritenuto il più idoneo a sostituire Bove e i rapporti tra i club sono eccellenti. Ma Fazzini piace da tempo anche alla Lazio che lo aveva sondato proprio un anno fa di questi tempi, senza poi affondare. La Lazio cerca due centrocampisti, possibilmente italiani, visto che Castrovilli – come raccontato – può salutare e che Vecino è alle prese con un infortunio. Ecco perché la pista Casadei, già segnalata, non va trascurata dopo aver segnalato e ribadito che sul 2003 del Chelsea ci sta provando da giorni il Monza. La Lazio segue piste straniere, per esempio Atangana del Reims fresco di rinnovo, ma vorrebbe calciatori subito pronti per la Serie A. Tornando a Fazzini, qualche settimana fa si era informato il Napoli senza approfondire. La valutazione dell’Empoli è di almeno 14-15 milioni più bonus”.