Juve, promossi e bocciati dopo la prima parte di stagione

Dopo una campagna acquisti importante, la Juventus ha faticato e non poco in questo inizio di stagione con il sesto di posto in Serie A dopo 17 giornate e un cammino in Champions League più che discreto con l’ultima vittoria al Manchester City che ha ridato un po’ di certezze ai bianconeri.

BOCCIATI

KOOPMEINERS-DOUGLAS LUIZ

Ci si aspettava sicuramente di più dai giocatori più pagati dalla rosa bianconera. L’olandese fin qui è stata la vera delusione della stagione: numeri alla mano, l’ex Atalanta non ha portato il salto di qualità probabilmente per un ritardo di condizione e una posizione in cui non riesce a rendere come dovrebbe. E il brasiliano? Desaparecido totale. Costantemente ai box, quelle poche volte che ha giocato ha fatto più danni che il resto: 11 partite saltate fino a oggi, poi i rigori contro Lipsia e Cagliari la ciliegina sulla torta.

PROMOSSI

CONCEICAO-LOCATELLI-THURAM

La crescita di Locatelli è sotto gli occhi di tutti. Per Thiago Motta è uno dei pochi inamovibili e le sue prestazioni stanno convincendo anche il Ct dell’Italia Luciano Spalletti. E dal mercato? Pochi dubbi, il portoghese e il francese: i due figli d’arte si sono calati appieno nel mondo Juve e fino a questo momento sono stati i due valori aggiunti in attesa del pieno recupero di Nico Gonzalez..,

CERTEZZE

PERIN-DI GREGORIO

L’accoppiata dei portieri è stata una delle scelte più azzeccate: il binomio titolare continua e convincere e l’alternanza tra Perin e Di Gregorio non è un problema per Thiago Motta che cambia di partita in partita l’estremo difensore che giocherà dall’inizio nonostante nelle ultime apparizioni abbia giocato con più continuità l’ex Monza.

RIMANDATO

VLAHOVIC

Sì, ok. I numeri parlano per lui. Ma i gol che sbaglia sotto porta? L’assenza nel gioco di Thiago Motta? I 12 milioni che guadagna a stagione? Gli stop, i passaggi e le sponde sbagliate? Deve trovare la miglior forma e Cristiano Giuntoli ha l’obbligo di comprare una alternativa al serbo: il vero grande errore del mercato juventino!