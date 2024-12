Matteo Berrettini, pesantissima batosta: tutta colpa di Djokovic!

Potenziale pessimo scenario per il tennista azzurro. Al ritorno in campo dopo il trionfo in Davis, Berrettini potrebbe trovare una brutta sorpresa

C’è un motivo ben specifico, per nulla dissimulato, per il quale Matteo Berrettini si è iscritto al torneo ATP 250 di Brisbane, al via la prossima settimana. Dopo aver ‘fallito’ l’obiettivo dichiarato – quello di terminare il 2024 nei primi 32 del mondo in vista del tabellone degli Australian Open – Matteo Berrettini ci riprova. È forse l’ultima occasione per sperare di avere, almeno potenzialmente, di avere un sorteggio più clemente per il primo Major dell’anno nuovo.

È del resto chiara a tutti, in primo luogo al tennista romano, l’importanza di evitare le teste di serie nel primo grande appuntamento del 2025. L’ex allievo di Vincenzo Santopadre, che in alcuni tornei importanti della scorsa stagione aveva fatto ricorso al ranking protetto, ha già fatto i conti con sorteggi poco benevoli.

Il sempre temibile Holger Rune ha incrociato la racchetta per ben due volte con l’ex numero 6 del mondo al primo turno di due tornei dell’anno che volge al termine. Per non parlare dello scontro fratricida con Jannik Sinner al secondo turno di Wimbledon, per un match in cui Matteo ha dato tutto senza però riuscire a piegare la resistenza del numero uno del mondo.

Berrettini, c’è l’incubo Djokovic: il serbo sarà in Australia

In vista di Brisbane, l’ex numero 6 del mondo dovrà fare i conti con una concorrenza davvero prestigiosa. Degna di un torneo 1000 più che di un pur rispettabile 250. Gli organizzatori della kermesse che sancisce il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo hanno pubblicato l’entry list ufficiale del torneo. Spiccano le presenze di campioni come Grigor Dimitrov, dello stesso Holger Rune, di Frances Tiafoe ma soprattutto di Novak Djokovic, al suo esordio assoluto da quando ha inserito nel suo staff l’ex rivale Andy Murray.

1 Novak Djokovic

2 Grigor Dimitrov 10

3 Holger Rune 13

4 Frances Tiafoe 18

5 Sebastian Korda 22

6 Alejandro Tabilo 23

7 Alexei Popyrin 24

8 Jordan Thompson 26

Matteo Berrettini 34

Questa la parte iniziale dell’entry list di un torneo che si prevede davvero emozionante. E certamente degno di attenzione visto che tra i partecipanti, grazie ad una wild card, ci sarà anche l’idolo di casa Nick Kyrgios, al rientro in campo dopo 18 mesi di assenza.

Quel che però interessa a Berrettini è la concreta possibilità, da scongiurare, di incontrare Novak Djokovic già nei primi turni della competizione. Un qualcosa che mal si concilia con i propositi di rimonta in classifica del tennista romano, a sole due posizioni dalla tanta agognata casella numero 32.