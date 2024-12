Mazzata tremenda per Sinner: il verdetto è arrivato, che batosta

Vacanze di Natale complesse per Jannik Sinner, visto che è arrivato il verdetto più temuto: tifosi increduli, adesso le cose si fanno davvero difficili

Il conto alla rovescia sta per terminare. Ancora pochi giorni e la stagione 2025 dell’ATP prenderà il via, con tanti avversari insidiosi pronti a contendere il numero uno al mondo al nostro Jannik Sinner. Proprio in questi giorni di festa è però arrivata, intanto, per il tennista azzurro, la notizia più temuta: una batosta incredibile che potrebbe cambiare completamente i piani per il suo futuro.

È chiaro che, ancor più che i risultati in campo, in questo momento ai tifosi di Sinner interessi il verdetto che arriverà dal Tas di Losanna, chiamato a pronunciarsi sul caso Clostebol che lo ha visto coinvolto e che ormai da tanti mesi sta facendo discutere, nel mondo del tennis e non solo.

Se gli attacchi al campione altoatesino continuano a piovere copiosi, soprattutto da parte di chi, come Kyrgios, ha fatto della squalifica dell’azzurro una vera e propria ragione di vita, a rendere davvero difficile la situazione per Sinner sono le notizie ufficiali, quelle che potrebbero davvero incidere sul verdetto finale del collegio arbitrale del Tas.

E da questo punto di vista, non può certo tirare un sospiro di sollievo il numero uno del ranking ATP. Le ultime novità non sono in fatti per nulla positive, e potrebbero anzi compromettere gravemente la sua posizione.

Sinner, batosta incredibile: è arrivato il verdetto che tutti temevano

Per la sentenza definitiva bisognerà aspettare ancora un po’. Quel che è certo è che Sinner e i suoi tifosi non conosceranno il verdetto prima della metà di febbraio. Intanto però il puzzle va componendosi, e arrivano notizie non proprio rassicuranti sul fronte di chi sarà chiamato a giudicare l’azzurro in questa vicenda spinosa.

Nelle ultime ore è stato infatti annunciato il nome di uno dei tre giudici che comporranno il collegio arbitrale del Tas. Un nome di un certo prestigio ma anche piuttosto temibile, famoso per la sua intransigenza e la durezza delle sue decisioni.

Uno dei tre giudici, scelto direttamente dalla Wada, sarà Ken Lalo, israeliano con passaporto americano, 66 anni. Un giudice di grandissima esperienza ma particolarmente famoso in ambito sportivo per la durezza dei suoi giudizi.

A fare da contraltare a Lalo, il team di Sinner ha scelto l’americano Jeffrey Benz, lo stesso scelto da Simona Halep per il suo caso doping e che ha fatto scendere la sua squalifica da 4 anni a 9 mesi. Resta dunque solo un giudice da scegliere, quello che verrà nominato dal Tas di Losanna.

Dopo di che, toccherà solo aspettare che il collegio si riunisca per discutere di quanto accaduto a Sinner nell’ormai famigerato caso Clostebol e decidere della sua posizione, nonostante un’innocenza acclarata e confermata anche da molti dei suoi accusatori.