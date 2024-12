Michael Schumacher, tutto distrutto: il Video fa il giro del mondo

Arriva il video che testimonia cosa ha combinato Michael Schumacher in passato, un pezzo di storia che ha fatto parlare di sé ovunque

Citare Michael Schumacher per qualsiasi tifosi della Formula 1 ed in particolare della Ferrari è sempre un colpo al cuore. In particolare nel ricordare i trionfi e le qualità automobilistiche dell’ex pilota tedesco, capace di creare un’egemonia incredibile ad inizio anni 2000 alla guida della Rossa.

Purtroppo oggi tutti conoscono la situazione clinica di Schumi. Dal terribile incidente occorsogli durante una sessione di sci in famiglia, sulle alpi di Meribel in Francia, il tedesco è costretto a restare nella propria abitazione ed affrontare terapie quotidiane. Sono passati quasi undici anni da quando il campione teutonico cadde su un mucchio di rocce sbattendo violentemente la testa, rischiando il paggio e attraversando un periodo di interventi delicati e coma farmacologico.

I pochi che hanno il permesso di far visita a Schumacher nella residenza hanno fatto intendere che Michael non sia più lo stesso, profondamente segnato (nel fisico e nella mente) proprio dall’incidente in questione. Ma il dramma non cancella affatto le imprese del suo passato: proprio in tal senso è spuntato sul web un video che ricorda una delle primissime fatiche del Kaiser con la rossa di Maranello.

Quando Schumacher distrusse il record di Berger sulla Ferrari

I più attenti e longevi appassionati ricorderanno certamente che l’inizio della carriera di Michael Schumacher con la Ferrari è datata 1996. Ma già qualche mese prima, nell’inverno del ’95 (esattamente 29 anni fa), il tedesco ebbe a che fare per la prima volta con la monoposto italiana, impressionando da subito i suoi ingegneri.

Dopo la fine del mondiale da lui vinto in Benetton, Schumacher andò in pista per la prima volta con la Ferrari V12, precisamente quella guidata da Gerhard Berger nella stagione appena conclusa. Il ferrarista pensava di aver fatto ottimi tempi ad Estoril, dove si svolgevano le prove in proiezione futura, ma invece ogni record fu distrutto dalla maestria al volante di Schumi.

Un video pubblicato su Youtube conferma come il tedesco cominciò a macinare giri da primato ad Estoril, lasciando a bocca aperta tutti i presenti. Nonostante non avesse mai guidato la Ferrari V12, fu come un gioco da ragazzi.

Il racconto dei meccanici Ferrari è la sintesi di quella giornata iconica: “Michael non aveva mai guidato quell’auto. Non aveva mai girato per staccare un tempo con il V12. Era una mattinata fredda, per scaldare le gomme ce ne voleva. Dopo mezz’ora Schumacher aveva migliorato il tempo di Berger di 1 secondo e due. Ci guardavamo in faccia e ci veniva da ridere”.