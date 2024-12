Terremoto Fognini, rivelazione sconcertante scuote il mondo del tennis

Fognini, le sue parole non lasciano spazio all’interpretazione. Come al solito, l’azzurro non le ha mandate a dire

Fabio Fognini, si sa, non ha mai avuto peli sulla lingua o paura di alzare polveroni con le sue considerazioni sempre incisive, spesso infuocate. Un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata negli ultimi giorni, durante un’intervista rilasciata dall’esperto tennista ligure a ‘Relevo‘. Cosa è successo?

È successo che, chiamato a fare il punto della situazione tra passato recente e prossimo futuro, Fognini ci ha tenuto a manifestare la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli ma ha anche lasciato trasparire tutta la sua delusione per come si è concluso il suo percorso con l’Italia di Davis. Nel dettaglio, Fabio – che aveva sempre onorato la causa azzurra con grande attaccamento – non ha digerito la mancata convocazione per la Coppa Davis 2023, poi vinta dall’Italia trascinata da un grande Jannik Sinner.

Tennis, Fognini e il sogno mancato della Coppa Davis: tutta la delusione dell’azzurro

“Io ho già una certa esperienza, sono piuttosto testardo. Sono novantesimo al mondo a 37 anni, l’obiettivo è iniziare il 2025 con il botto“, ha affermato Fognini. “Ora gioco per me, lo devo a me stesso. Avete visto tutti come mi hanno trattato per la Coppa Davis. Non voglio dimostrare niente a nessuno, quello che è successo resta lì. Sfortunatamente ci sono state persone che all’epoca non lo hanno apprezzato”, ha aggiunto il tennista sanremese.

Dopodiché, pur non entrando nei particolari, il classe ’87 ligure si è lasciato andare ad uno sfogo eloquente riguardo il tema nazionale: “Dovete parlare con il capitano (Filippo Volandr, ndr), lui saprà spiegare tutto. Ho un libro da scrivere, ma per ora non voglio dire nulla. Quando mi ritirerò dirò tutta la verità e riderete molto. Adesso non posso che mostrare la mia gioia per i miei compagni, anche se personalmente sono deluso”.

È chiaro, dunque, che Fognini si sarebbe aspettato tutt’altro trattamento, dopo aver ‘tirato la carretta’ in un periodo avaro di soddisfazioni per il tennis italiano. Peraltro, per lui, vincere la Coppa Davis avrebbe rappresentato la realizzazione di un sogno a lungo inseguito. Un sogno che, ormai, sembrerebbe destinato a rimanere tale. Un giorno ne sapremo sicuramente di più. Intanto, la speranza è che “Fogna” possa godersi appieno la parte finale della sua carriera, e magari regalarci un ultimo coup de théâtre.