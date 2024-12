Che sfortuna, si rompe di nuovo il crociato: torna tra almeno 6 mesi!

Nuovo e tremendo infortunio per l’atleta che si rompe ancora una volta il legamento crociato anteriore: previsti almeno sei mesi di stop

Stagione già finita per l’atleta che ha riportato di nuovo la rottura del legamento crociato anteriore, infortunio che lo terrà fuori gioco per sei mesi.

Nonostante siamo solo all’inizio della stagione di sci alpino sono state già tante le cadute e i relativi infortuni di vari atleti che hanno dovuto alzare bandiera bianca. Nelle ultime settimane si sono susseguiti alcuni infortuni gravi tanto nello sci alpino maschile che in quello femminile e l’ultimo in ordine tempo è quello di Alexander Schmid.

Il tedesco di 30 anni ha subito una brutta caduta durante l’allenamento in gigante. La situazione è apparsa subito serio e la diagnosi ha confermato le sensazioni negative che c’erano. Schmid ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, oltre ad essersi fatto male anche al menisco. Un terribile infortunio per il tedesco che nelle ultime due stagioni è stato davvero sfortunato ed ora dovrà stare fuori almeno altri sei mesi prima di poter tornare in pista.

Sci alpino, nuovo infortunio per Schmid: rottura del crociato per il tedesco

Nel 2023 a Courchevel/Meribel Alexander Schmid dovette chiudere anzitempo la propria stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore e quanto accaduto negli ultimi giorni è esattamente la stessa cosa successa lo scorso anno. Durante l’allenamento in gigante, il 30enne tedesco ha subito un grave infortunio riportando per la seconda volta la rottura del crociato oltre alla lesione del menisco e ciò lo costringe a dare forfait per il resto della stagione.

La sfortuna sembra proprio essersi accanita sul proprio Schmid che sarà costretto a star fermo per altri sei mesi, proprio quando pensava di aver messo alle spalle il periodo più complicato. Il tedesco, come comunicato dalla sua federazione, è stato operato nella giornata di giovedì e tutto è andato per il verso giusto, come fatto sapere dal chirurgo che lo ha operato, anche se ci sarà bisogno di un nuovo controllo nei prossimi mesi per vedere come procede la riabilitazione.

Lo stesso Schmid ha poi pubblicato un post su Instagram dopo l’operazione dove ha ringraziato l’equipe medica che lo ha operato e mettendo già nel mirino il 2025 dove vorrà tornare ancor più carico di prima. Il tedesco ha subito mostrato grande forza di volontà e siamo sicuri che in questi sei mesi lavorerà duramente per portare quanto prima sui suoi sci.