Daniele Scardina, aggiornamento da brividi sulle sue condizioni: come sta

Non c’è pace per Daniele Scardina che dopo l’emorragia celebrale ha davanti a sé una nuova battaglia.

A febbraio, era esattamente il 28 del mese, saranno due anni dal tragico incidente che per poco non costava la vita al pugile Daniele Scardina. Atleta trentaduenne che in quel triste inverno del 2023 è stato colpito da un’emorragia celebrale che lo ha costretto a ricominciare tutto daccapo. Quello che aveva fatto fino a quel momento, successi sportivi e non solo, sono passati in secondo piano per il campione che ha dovuto solo pensare a riprendersi.

Inutile dire che il mondo dello sport gli è stato vicinissimo, come gli ha dimostrato anche la grande vicinanza della showgirl Diletta Leotta. I due sono stati insieme per un po’ di tempo e anche se tra loro non ha funzionato, e nonostante la conduttrice abbia oggi una nuova vita, il legame è rimasto forte e lo è diventato ancora di più durante i tragici giorni in ospedale.

La vicenda ricorda quella che ha colpito Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, e proprio il suo epilogo deve rappresentare un barlume di speranza per King Toretto, questo è il suo soprannome, che spera di tornare presto alla vita di tutti giorni. Proprio qualche ora fa Scardina ha scelto di apparire davanti alle telecamere lasciando tutti a bocca aperta.

Come sta Daniele Scardina? La verità su King Toretto

Non solo perché finalmente sembra stia lentamente riprendendosi tutto quello che ha dovuto momentaneamente accantonare in questi anni, ma perché è sembrato anche stare piuttosto bene. Per tornare sul ring ci vorrà un po’ di pazienza ancora ma la strada intrapresa sembra quella giusta. A parlare delle sue condizioni è stato proprio il pugile milanese che a ridosso di Natale ha fatto un regalo ai suoi fan presentandosi in trasmissione da Silvia Toffanin.

Padrona di casa in quel di Mediaset che ha avuto il piacere di ospitare Scardina negli studi di ‘Verissimo’, insieme a King Toretto c’era anche sua mamma Mariella, figura da sempre importantissima nella sua vita. Il campione, che per l’occasione ha presentato anche il suo libro che si chiama proprio “King Toretto“, sulle cui pagine è raccontata la sua storia a partire dal dramma sfiorato, in questo momento ancora non riesce a camminare senza l’ausilio della sedia a rotelle, ma il suo obiettivo per il 2025 è tornare a farlo con le proprie gambe.

“I medici ci avevano detto che la situazione era complicata, ma noi abbiamo avuto fede e alla fine Daniele ce l’ha fatta. So che riuscirà anche a camminare di nuovo” queste sono state alcune delle parole rilasciate dalla signora Mariella che ha toccato il pubblico nel profondo del loro cuore. Anche se la strada è ancora lunga e le difficoltà non mancheranno, almeno il peggio sembra finalmente alle spalle.