Federica Pellegrini svela un segreto sui social, fan con le lacrime agli occhi

Federica Pellegrini svela un segreto sui social che fa commuovere davvero tutti: fan con le lacrime agli occhi dopo la rivelazione

Restano senza parole i fan di Federica Pellegrini dopo le ultime pubblicazioni sui social da parte dell’ex nuotatrice che ha commosso davvero tutti. Sono giorni molto frenetici per lei e non solo per l’incombere delle festività.

Appena sabato scorso si è conclusa l’avventura a “Ballando con le stelle“, esperienza che ha fruttato alla “Divina” un ottimo secondo posto dietro la vincitrice Bianca Guaccero che, in finale, ha confermato i pronostici che la accreditavano sul gradino più alto del podio. Federica ha scoperto di essere anche una discreta ballerina e ritrovato una sensualità che non si aspettava potesse venir fuori dopo anni trascorsi in vasca.

Finita l’esperienza con il programma di punta del sabato sera della Rai, adesso l’ex nuotatrice può tornare alla vita di sempre. D’altronde lei stessa aveva dichiarato come si era tuffata mente e corpo su questa avventura, a cui ha dedicato parecchio tempo anche nella preparazione settimanale. E i risultati si sono visti.

Federica Pellegrini, nuova rivelazione emozionante: tifosi commossi

Federica trascorrerà le festività di Natale in famiglia. Famiglia che da qualche tempo si è allargata con la nascita della piccola Matilde, nata un anno fa. E’ stata proprio la bambina, la protagonista di uno degli ultimi post su Instagram pubblicato dalla Pellegrini che sta facendo il giro del web, emozionando tutti i suoi fan.

Federica Pellegrini, infatti, ha festeggiato la prima medaglia conquistata in acqua dalla piccola Matilde. Nei dettagli, la classe ’88 ha pubblicato una storia su Instagram dove ha mostrato la medaglia vinta. Si tratta, nello specifico, del brevetto Baby nuoto 2024, conquistato all’Acquaniene. La foto è stata accompagnata da alcune emoji eloquenti: un cuore e varie faccine emozionate o in lacrime. Chiaro riferimento a cosa ha provato mamma Federica nel vedere questo primo e piccolo traguardo.

Se buon sangue non mente potrebbe essere la primissima medaglia di una lunga serie per la piccola Matilde Giunta. Questo si vedrà. La Pellegrini ha sempre dichiarato che a lei andrà bene qualsiasi strada decida di intraprendere la figlia ma è chiaro che con due genitori come i suoi è più facile diventare una buona nuotatrice. Solo il tempo ci dirà se questa previsione potrà concretizzarsi.