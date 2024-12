Gianluca Vialli, toccante retroscena a distanza di anni: che gesto

Retroscena toccante riguardante Gianluca Vialli: il gesto del compianto ex attaccante lascia tutti senza parole

Tra meno di due settimane saranno trascorsi due anni dalla morte di Gianluca Vialli che il 5 gennaio 2023 fu strappato all’affetto dei suoi cari e dei suoi tifosi da un tumore aggressivo al pancreas.

L’ex attaccante ha emozionato tutti nella sua lotta contro la malattia ed anche dopo la sua morte continua a farlo. Questo perché, nonostante sia passato del tempo dalla sua triste dipartita, continuano a sbucare fuori retroscena commoventi che mettono in mostra non solo il Vialli calciatore, ma anche il Vialli persona. Come in campo, anche nella vita l’ex giocatore si è sempre dimostrato, leale, sincero e con la testa sulle spalle, dando un grande valore all’amicizia, cosa che in pochi sanno fare.

A ricordare ancora una volta quanto fosse una persona straordinaria ci ha pensato l’ex compagno Michele Padovano. Alla presentazione del docufilm “Innocente, 17 anni senza libertà” e basato sul processo che l’ha visto ingiustamente coinvolto riguardo un traffico di droga in Marocco, Padovano ha raccontato un retroscena commovente su Vialli, emozionando i presenti e non solo, e svelando come sia stato uno dei pochi a credere fin da subito alla sua innocenza.

Gianluca Vialli, il ricordo di Padovano emoziona i tifosi

Il 31 gennaio 2023 si è chiuso un vero e proprio inferno per Michele Padovano che fu assolto dall’accusa di aver finanziato un traffico di droga in Marocco dalla Corte d’Appello di Torino. L’ex giocatore ha vissuto anni difficili e lo ha raccontato alla presentazione del docufilm basato su questa storia ovvero “Innocente, 17 anni senza libertà”. Innocente come Padovano si è sempre professato ed i fatti alla fine gli hanno dato ragione, ma anche per un’altra persona lo è sempre stato: Gianluca Vialli.

Padovano ha infatti ricordato con commozione come l’ex attaccante, scomparso ad inizio 2023, gli sia stato sempre vicino nei momenti più difficili: “Penso a lui ogni giorno. Con me si è comportato da caro amico e mi è rimasto vicino nel dramma. Persone come lui non moriranno mai per il segno che ti lasciano dentro. Luca credeva in me, ha sempre sostenuto che io non c’entravo niente. Oggi lo abbraccerei come mai fatto prima” ha dichiarato visibilmente emozionato.

Ed emozionati nel sentire queste parole lo sono stati anche i tifosi che ancora una volta hanno avuto un saggio di che persona splendida fosse Gianluca Vialli. Non si può non essere d’accordo con Padovano, un uomo come l’ex attaccante di Samp e Juve non morirà mai, il suo ricordo vivrà per sempre nelle persone che lo hanno conosciuto ed amato attraverso i suoi meravigliosi gesti e non solo.