Juve, che 2025 sarà? I bianconeri devono capire chi sono

Quando si parla di Juventus il primo pensiero che viene in mente è la vittoria. Anche se il cambio Allegri-Thiago Motta, specifichiamo, in termini di risultati, non ha portato sin qui i frutti sperati, almeno in campionato, nonostante un positivo avvio in stagione dopo le vittorie contro Como e Verona.

Sono emersi i soliti problemi, soprattutto quelli legati all’infermeria e ai classici infortuni muscolari, più un pizzico di sfortuna (Cabal e Bremer) oltre ad alcuni errori sul mercato, in modo particolare la mancanza di un vice-Vlahovic, con il serbo che potrebbe fare sicuramente di più.

Che 2025 sarà? La Vecchia Signora partirà col botto e la Supercoppa Italiana potrebbe dare delle risposte importante a Locatelli e compagni, rinfrancati un attimino dopo il successo contro l’ultima in classifica che ha messo fine alla pareggite. Urge intervenire sul mercato per rinforzare la rosa, urge ritrovare alcune pedine importanti come Koopmeiners e Douglas Luiz… ma soprattutto urge colmare il gap con Atalanta, Napoli e Inter per non incappare… in un anno senza Champions!

CLASSIFICA IN SERIE A DOPO 17 GIORNATE

Juventus 31 punti – 7 vittorie, 10 pareggi, 0 sconfitte, 28 gol fatti e 13 subiti

CLASSIFICA IN CHAMPIONS DOPO 6 GIORNATE

Juventus 11 punti – 3 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 9 gol fatti e 5 subiti