Lorenzo shock, racconta la verità a distanza di 10 anni: erano sospetti fondati?

Jorge Lorenzo è un motociclista amato e odiato dai fan, ma ora ha fatto una rivelazione molto importante su un aspetto controverso.

Ci sono personaggi nel mondo dello sport sempre destinati a far discutere. Si tratta di atleti e personalità che spesso vengono definiti come “cattivi” perché con tanta fame agonistica.

A volte poi, a macchiare ulteriormente la loro figura ci sono delle situazioni ambigue che insospettiscono i fan. Tuttavia, con il tempo la verità viene sempre rivelata prima o poi, bisogna soltanto aspettare.

È proprio questo il caso del pilota MotoGP spagnolo Jorge Lorenzo. In molti l’hanno detestato durante gli anni di scontro e confronto con una leggenda delle moto sportive, il “dottore” Valentino Rossi.

Ora Jorge Lorenzo ha fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco molti. Ecco quali sono state le sue parole.

Jorge Lorenzo, le parole su un tema molto delicato

Lo spagnolo Lorenzo, in un documentario targato Dazn, è tornato sulla sua vittoria al Motomondiale del 2015, in volata contro il rivale di sempre Valentino Rossi. Una vittoria che lasciò l’amaro in bocca a molti e che alcuni additarono anche al comportamento scorretto di un connazionale di Jorge, vale a dire Marc Marquez. In merito a quell’episodio, l’iberico ha dichiarato: “Alla fine del 2015 cercavo nuovi stimoli e, quando ho vinto il titolo, Yamaha non ha mostrato troppo entusiasmo. Mediaticamente preferivano Rossi. Così ho chiamato Gigi Dall’Igna e da lì è iniziato tutto”.

In questo modo, Lorenzo scelse di trasferirsi alla Ducati per riuscire a vincere senza l’ombra del “dottore” sui suoi successi. Tuttavia, le cose non andarono bene e lui stesso ha dichiarato: “La Ducati era molto stabile in frenata e andava veloce in rettilineo, ma non aveva la stessa fluidità della Yamaha. Ma nel 2017 ho chiuso la stagione andando forte e anche Ducati era contenta di me, così per il 2018 ero molto fiducioso”.

La rivelazione sulla Honda

Tuttavia, per il nativo di Palma di Maiorca le cose non andarono bene: “La stagione non è andata bene e poi c’è stata quella caduta a Jerez con Dovizioso e a Ducati non è piaciuto. Si stavano spazientendo”.

Lorenzo decise allora di chiamare Puig e di trasferirsi alla Honda. Queste le sue parole: “Mi sono trovato spalle al muro e ho chiamato Puig e ho firmato con Honda, non lo sapeva nessuno. Al Mugello ho vinto cinque giorni dopo aver firmato con i giapponesi”. Insomma, un campione controverso, che porta con sé tanti segreti ma che ha già deciso di rivelarne alcuni per la gioia degli appassionati.