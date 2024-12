Sainz-Ferrari, l’addio è strappalacrime: di mezzo c’è anche il papà

Carlos Sainz saluta la Ferrari ma il suo congedo è stato davvero emozionante: c’entra anche suo padre, ecco perché

A volte alcune storie sportive sono destinate a concludersi. In qualsiasi disciplina, alcuni talenti purtroppo si trovano al posto giusto nel momento sbagliato e non riescono a dare il meglio.

Negli anni ci sono davvero moltissimi atleti che non sono riusciti a dimostrare tutte le loro qualità, sbocciando poi in un secondo momento, magari in un contesto completamente diverso.

Forse è questo quello che vuole provare Carlos Sainz, pilota spagnolo che ormai ha deciso di lasciarsi alle spalle la sua avventura in Formula 1 con la Ferrari.

Prima di abbandonare la casa di Maranello però, Sainz ha deciso di lasciare il segno un ultima volta, facendo emozionare molti appassionati dei motori.

Carlos Sainz, l’addio che ha fatto piangere alcuni tifosi

Si potrebbe parlare di un rapporto di amore-odio tra i tifosi della Ferrari e Carlos Sainz. I fan hanno spesso chiesto allo spagnolo di farsi da parte per favorire Charles Leclerc, ma poi hanno esultato con lui durante le vittorie in pista. Dunque, com’era facilmente pronosticabile, in tanti hanno l’amaro in bocca per l’addio di Sainz e il suo trasferimento alla Williams. Tuttavia, il pilota iberico ha voluto regalare un’ultima grande emozione ai tifosi del Cavallino Rampante.

Infatti, il 17 dicembre Sainz insieme a suo padre Carlos Senior, è sceso in pista a Fiorano per un ultimo grande giro. La vettura scelta per questo giro d’addio è stata la F1-75, ovvero l’auto che portò alla prima vittoria il giovane Carlos, a Silverstone nel 2022. Successivamente, con l’emozione vivida nei suoi occhi, Sainz junior si è messo anche al volante di una splendida Ferrari Testarossa.

Un altro saluto molto importante

Carlos Sainz in un’occasione così importante non ha pensato soltanto ai tifosi che l’hanno visto gareggiare in quasi 5 anni. Infatti, il pilota si è prodigato per salutare anche tutti i tecnici e i meccanici che l’hanno assistito in questo tempo. Sainz ha iniziato a correre in Formula 1 con la Ferrari nel 2021, diventando uno dei due piloti quotati per la vittoria finale per la scuderia italiana.

Ora per Sainz si apre un nuovo mondo, vale a dire quello della Williams. Sicuramente per l’inizio della prossima stagione, l’iberico avrà dimenticato la Ferrari e avrà voglia di riscatto. Chi prenderà il suo posto? Un’autentica leggenda dei motori, vale a dire il pilota britannico Lewis Hamilton, pronto per gli ultimi Gran Prix della sua carriera.