Serie B, Boxing Day di lusso: il programma completo

Boxing day di lusso in Serie B, perché a Santo Stefano si torna in campo con tutte le 20 protagoniste sul palcoscenico. Si comincia con un lunch match entusiasmante alle 12.30: l’Arena Garibaldi è teatro di in un Pisa-Sassuolo non ancora decisivo, ma molto più che rilevante nella corsa al titolo e alla promozione in Serie A. Lo scivolone dei nerazzurri al Braglia di Modena ha lanciato i neroverdi a +6 in vetta, vittoriosi contestualmente contro il Palermo allungando a 7 la striscia di vittorie consecutive in campionato. A Pisa quindi l’occasione di accorciare a e tornare a -3 per cominciare al meglio il 2025.

In questo contesto si inserisce lo Spezia, a parimerito con i toscani a quota 37 punti, che con il Mantova ha la possibilità di approfittare del risultato dell’Arena Garibaldi, qualsiasi sia il risultato. In contemporanea, sempre alle 15.00, il Brescia attende il Modena al Rigamonti, il Catanzaro è ospite del Cosenza in cerca di punti. Sfida salvezza poi al Benito Stirpe tra Frosinone e Salernitana, mentre a Reggio Emilia arriva la Juve Stabia dopo il successo contro il Cesena, intenzionata ad accorciare il gap con le prime 3 e infine il Sudtirol che attende il Cittadella. Ma il piatto forte dei match delle 15 è senza dubbio quello del Manuzzi, tra Cesena e Cremonese, assaggio perfetto in ottica playoff. Chiudono il Boxing Day di Serie B alle 18.00 Palermo-Bari e alle 20.30 il match di Marassi tra Sampdoria e Carrarese.