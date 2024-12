Sinner-Napoli, il confronto impietoso: è una mancanza di rispetto?

Jannik Sinner è un idolo per molti ma ora un suo risultato potrebbe aver infastidito alcuni tifosi, ecco per quale ragione.

Sono davvero in tanti ormai a seguire il tennis in Italia. Questo sport sta acquistando sempre più popolarità, alcuni preferiscono addirittura guardare una partita di tennis rispetto a un match calcistico.

In effetti, in Italia il movimento del tennis sta crescendo molto per svariate ragioni. In primo luogo, ci sono tanti tornei tra ATP, WTA e Challenger che si disputano sul territorio nazionale.

Inoltre, ci sono grandi campioni che stanno scrivendo la storia di questo sport. In particolare, c’è Jannik Sinner che molti amano per il suo comportamento fuori e dentro al campo da gioco.

Eppure, un suo risultato nel 2024 potrebbe aver attirato l’antipatia di alcuni. Ecco di cosa si tratta e perché per molti potrebbe essere una mancanza di rispetto.

Sinner, il risultato che fa infuriare i tifosi calcistici

Il 2024 è stato senza ombra di dubbio l’anno di Jannik Sinner. L’italiano ha vinto l’Australian Open, è diventato il numero 1 al mondo del tennis maschile ed è riuscito a conquistare anche lo US Open. Il tutto dimostrando uno strapotere fisico e una forza mentale senza precedenti. Non a caso, al momento sembra che nessuno sia in grado di tenere testa al nativo di San Candido.

Ma qual è il risultato che avrebbe fatto infuriare alcuni? Ebbene, nel 2024 Sinner è stato uno degli sportivi più cercati in Italia secondo Wikipedia. I suoi risultati surclassano addirittura quelli delle squadre calcistiche. Se si confrontano le ricerche degli utenti, i numeri di Sinner doppiano quelli della squadra del Napoli. Insomma, Jannik è stato decisamente una tendenza sul web e secondo alcuni i numeri relativi alle sue ricerche potrebbero anche aumentare nel 2025.

I numeri del campione

Attenzione, perché Sinner non è stato solo lo sportivo più cercato, ma la ricerca effettuata più volte sul portale Wikipedia Italia. In totale, il tennista è stato cercato ben 5.023.355. Al secondo posto del report stilato da Wikipedia c’è proprio il Napoli di Antonio Conte che ha totalizzato “solo” 2.863.957 visite.

Al terzo posto c’è la voce Rai, con un totale di 2.400.763 visite. Appena fuori dal podio c’è la pagina Wikipedia dedicata al social Facebook, per un totale di 2.280.076 visite. Chiude la top five il termine Italia, con 2.018.285 visite, cercato perlopiù da tutti coloro che volevano informarsi sulla rosa della Nazionale di Spalletti per gli Europei 2024. Insomma, Sinner domina l’Italia e il mondo e si spera che questo trend possa continuare.