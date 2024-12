Anticipi Serie A, sabato subito due sfide salvezza

Sabato, ore 15, al via la 18esima giornata di Serie A con i primi due anticipi tra Empoli-Genoa al Castellani e Parma-Monza al Tardini. Due sfide sicuramente importanti con i brianzoli che hanno da poco cambiato allenatore con Salvatore Bocchetti che ha preso il posto di Alessandro Nesta dopo la sconfitta contro la Juventus. I lombardi, ultimi in classifica, non vincono da ottobre, tra l’altro unico successo stagionale, in trasferta, sul campo del Verona con il neo tecnico che cercherà di dare una scossa contro un Parma che viene da tre sconfitte di fila con l’ultima vittoria che risale al primo dicembre al 3-1 casalingo contro la Lazio di Baroni. L’Empoli, nonostante un avvio convincente, nelle ultime due giornate ha raccolto 0 punti, soprattutto dopo un gran prova di coraggio al Gewiss Stadium contro la capolista Atalanta: l’ultima vittoria tra le mura amiche è del 4 novembre contro il Como. Dopo il cambio di guida tecnica, il Genoa, invece, ha fermato Torino e Milan mettendo in difficoltà il Napoli nell’ultimo turno di campionato con il Grifone che si è imbattuto nel muro eretto da Meret, insuperabile a Marassi. Di seguito classifiche a confronto delle quattro squadre.

CLASSIFICA

Empoli 19 punti – 4 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte, 16 gol fatti e 19 subiti – UNDICESIMO

Genoa 16 punti – 3 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte, 14 gol fatti e 26 subiti – TREDICESIMO

Parma 15 punti – 3 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte, 23 gol fatti e 33 subiti – QUINDICESIMO

Monza 10 punti – 1 vittoria, 7 pareggio, 9 sconfitte, 15 gol fatti e 23 subiti – ULTIMO

PROSSIMO TURNO

Empoli-Genoa

Parma-Monza