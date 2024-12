Camila Giorgi da urlo, regalo di Natale per i suoi fan: il Video

La bella ex tennista marchigiana, ormai argentina d’adozione, continua a deliziare i suoi followers sui social: peccati di gola e non solo

Già molto attiva sui social nel bel mezzo di una carriera che forse ha regalato soddisfazioni non corrispondenti al suo indubbio talento, Camila Giorgi si gode la sua nuova vita. Quella in Argentina, paese natale di papà Sergio, in compagnia del nuovo fidanzato Ramiro Marra, esponente di spicco nella politica di Buenos Aires e non solo.

Dopo aver candidamente ufficializzato la sua relazione con il deputato, la bella ex tennista nativa di Macerata ha raccontato, nel corso di un podcast andato in onda poco prima di Natale, i pensieri che hanno portato alla decisione – irrevocabile – di lasciare il tennis giocato per dedicarsi ad altro. Alla sua persona. Alla sua vita privata. Che poi, grazie alle numerosissime condivisioni dai suoi profili social, tanto privata non lo sarà mai.

Affascinante, sensuale, piccante, sogno di tanti sportivi italiani – appassionati di tennis e non – Camila continua a deliziare i suoi fans con istantanee, reel e stories che dimostrano come la sua bellezza, la sua ‘naturale’ predisposizione per l’occhio indiscreto dell’obiettivo non sia ancora tramontata. Tutt’altro.

Camila Giorgi sexy in tenuta natalizia: fans in estasi

L’outfit natalizio è perfetto per Camila Giorgi. Le forme pure. La carica di sensualità, nemmeno a dirlo, è ai massimi livelli. Così si è presentata, davanti all’inseparabile fotocamera del suo cellulare, la 33enne marchigiana, che ha voluto augurare a modo suo ‘Buon Natale’ a tutti i suoi ammiratori, ancora numerosissimi nonostante l’addio al tennis consumatosi ormai 6 mesi fa e che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti.

Rotolo di fragole e mirtilli per addolcire il palato rendendo le festività natalizie ancor più golose. Come se ce ne fosse bisogno. Questa l’ultima trovata, condivisa sul suo profilo Instagram, dell’ex tennista azzurra.

Inutile sottolineare come il video che la ritrae impegnata in cucina a preparare delle prelibatezze che probabilmente condividerà col compagno, ha suscitato grande entusiasmo tra i suoi fans. Camila, da sempre regina dei social, non perde un colpo: gli oltre 720mila followers avranno di che leccarsi i baffi con i prossimi post dell’affascinante atleta.