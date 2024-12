Federica Pellegrini, rivelazione agghiacciante: fan senza parole

Federica Pellegrini esce allo scoperto dopo esser stata protagonista a “Ballando con le stelle”, i fan sono senza parole

L’autunno del sabato sera di Rai Uno è stato contraddistinto da “Ballando con le stelle”, lo show di punta che ha visto tra le sue indiscusse protagoniste Federica Pellegrini. Nessuno si aspettava di vedere l’ex nuotatrice cavarsela così egregiamente col ballo. Partita in sordina e con qualche critica di troppo, è cresciuta settimana dopo settimana, scoprendosi autentica protagonista anche in una nuova disciplina.

Per quanto dichiarato nel corso della sua avventura in cui la Pellegrini si è gettata mente e corpo, la campionessa olimpica ha scoperto la sua attitudine verso il ballo e una ritrovata sensualità. Diversi i complimenti ricevuti nel corso delle settimane, nonostante un handicap non da poco: quello di aver dovuto cambiare partner di ballo in corso d’opera con diverse polemiche che ne sono seguite.

Federica Pellegrini svela tutto: i tifosi non ci credono

Aveva cominciato con Angelo Madonia, ma dopo l’esclusione di quest’ultimo a seguito di una lite con Selvaggia Lucarelli, c’è stato il passaggio con Pasquale La Rocca che l’ha condotta al secondo posto finale. Non sono mancate le discussioni, soprattutto sui social, per questo suo piazzamento. La medaglia di bronzo è andata a Federica Nargi e secondo alcuni doveva essere il contrario.

La Pellegrini ha detto la sua sia sulla posizione finale sia sull’intero percorso, svelando alcune cose che hanno lasciato di stucco i fan. “Riconosco che Nargi forse tecnicamente poteva essere più forte e meritevole di me della seconda piazza, ma c’è da dire che il pubblico è giudice supremo e decide il televoto. Non mi sento in colpa per questo. Anzi, mi ha dato fastidio dover sentire diverse volte che dovevo arrivare terza, l’ho trovato poco carino nei miei confronti“, sbotta la classe ’88.

C’è spazio anche per alcune critiche ricevute da alcuni membri della giuria e in particolare da Selvaggia Lucarelli dopo le prime uscite: “Mi ha un po’ scombussolato dopo la prima puntata quando mi aveva detto che il peggior ballo era stato il mio. Non lo pensavo ma poi rivedendomi devo dire che aveva ragione! Mi ha aiutata per fare sempre meglio e lavorare, facendomi dare il massimo e alla fine sono arrivati i complimenti” è la chiosa della Pellegrini.