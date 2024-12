Flavio Briatore, addio improvviso: c’è l’annuncio

L’Executive Advisor del team Alpine parla dopo l’accaduto, ecco il commento e la spiegazione: i dettagli svelati da Flavio Briatore

Alpine chiude la stagione 2024 di Formula 1 al sesto posto in classifica e con una delusione piuttosto evidente sui volti del team francese. Due annate negative per Pierre Gasly ed Esteban Ocon, che hanno chiuso l’anno rispettivamente al 14° e al 10° posto con un solo podio a testa.

Certo, gli ultimi weekend di gara sono stati forse i più positivi degli ultimi mesi. A partire dal Gran premio del Brasile, nel circuito di Interlagos, le due Alpine hanno conquistato due podi (entrambi nel circuito sudamericano dove il team francese ha chiuso con una straordinaria doppietta a podio), e poi un punto posto in Qatar ed un settimo ad Abu Dhabi.

Una crescita notevole negli ultimi appuntamenti stagionali, smorzati però dall’interruzione del rapporto con Esteban Ocon, che ha creato un po’ di disappunto in tutto l’ambiente Alpine.

Con l’arrivo di Flavio Briatore come Executive Advisor, il tea, ha iniziato a prendere decisioni drastiche nel tentativo di risalire la classifica il prima possibile. Tra queste, la scelta di dire addio ad Ocon dopo cinque stagioni con la scuderia francese.

Briatore senza freni, le parole sulla vicenda Ocon

Esteban Ocon lascerà il team francese con la fine del 2025 per trasferirsi alla Haas. Un addio molto discusso in tutto l’ambiente della Formula 1, poiché la decisione di Alpine di non fargli disputare l’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi era apparsa come una mancanza i rispetto verso un pilota che ormai da cinque anni vestiva quei colori, peraltro della sua stessa patria.

La lotta per il sesto posto della classifica costruttori proprio con il team Haas aveva spinto Alpine a licenziare anticipatamente Ocon per non creare conflitto d’interessi tra le parti. Oliver Oakes aveva anche sottolineato che il pilota sarebbe stato “limitato” dalla situazione. In un’intervista a ‘Le Parisien’, poi, Flavio Briatore, ha spiegato la scelta, di fatto confermando quanto detto dallo stesso Oakes.

“Ho una visione diversa di Ocon rispetto al pubblico. Dobbiamo ringraziarlo per quanto fatto in Brasile con quel podio, ma dopo quella gara aveva la testa alla Haas. E noi ci stavamo giocando il sesto posto proprio contro di loro. Negli ultimi GP l’ho visto completamente demotivato, con un distacco troppo grande da Gasly. E volevo provare il nostro prossimo pilota”, ha commentato Briatore.