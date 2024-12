Kyrgios dopo gli attacchi a Sinner, arriva Djokovic in aiuto: la coppia che non ti aspetti

Nick Kyrgios dopo essersi scagliato contro Sinner sembra aver trovato nuovi alleati: ecco perché fa coppia con Djokovic

Ci sono personaggi nel mondo dello sport che vengono particolarmente amati dai media. Si tratta di personalità che riescono a essere brillanti nelle loro risposte e hanno un ego smisurato quando parlano delle loro prestazioni.

Per esempio, nel calcio in tanti ricordano le epiche interviste di José Mourinho durante il suo periodo all’Inter oppure al Chelsea, quando riuscì a ottenere risultati strabilianti.

Invece, nel tennis una personalità che viene apprezzata dai giornalisti è l’australiano Nick Kyrgios. Il suo talento è innegabile, ma spesso il 29enne si lascia andare a dichiarazioni eclatanti, spesso soltanto per catalizzare l’attenzione dei media.

Questa volta però, sembra aver coinvolto anche il serbo Novak Djokovic. Ecco perché e come ha risposto l’ex numero uno al mondo.

Kyrgios, perché è in coppia con Djokovic

Negli ultimi tempi, sempre più tennisti amanti del singolare stanno cercando di giocare anche in doppio. Infatti, alcuni big vogliono dare una nuova vita a questa specialità e attrarre l’interesse del grande pubblico. Ecco perché spesso si sente di coppie di doppio formate da giocatori dal talento sconfinato. Nick Kyrgios ha annunciato di voler giocare il doppio nel torneo di casa, l’ATP di Brisbane e come compagno ha scelto Novak Djokovic.

Ma come ha risposto il serbo? A quanto pare, Novak ha accettato di far coppia con Nick. Insomma, il torneo sarà tutto da seguire quindi, perché la coppia Kyrgios/Djokovic potrebbe far divertire in campo, ovviamente puntando alla vittoria finale.

Attenzione anche al tabellone del singolare

Oltre al torneo di doppio, l’ATP di Brisbane sarà da seguire anche per il tabellone maschile del singolare. Infatti, Nick Kyrgios parteciperà anche qui, potendo beneficiare del ranking protetto. L’australiano torna dopo un anno e mezzo a giocare una partita ufficiale e in tanti sono ansiosi di scoprire se avrà ancora la stoffa per competere. Nel tabellone ci sarà spazio anche per il già citato Novak Djokovic.

Nole vorrà inseguire il centesimo trofeo in carriera e magari prepararsi al meglio per puntare all’ennesima vittoria in un torneo del Grand Slam, l’Australian Open 2025. Infine, al 250 di Brisbane parteciperà anche Matteo Berrettini. L’italiano vuole competere ad alti livelli la prossima stagione e vuole riscattarsi dopo risultati non entusiasmanti. Insomma, l’appuntamento è per il 29 dicembre, quando ci saranno le prime partite di questa competizione, un must per chi ama il tennis e non solo.