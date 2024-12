Manuel Bortuzzo, la notizia fa impazzire i fan: ci sono le prove

Manuel Bortuzzo fa impazzire tutti i suoi fan con l’ultima notizia che lo riguarda: ci sono delle prove piuttosto chiare in merito

Manuel Bortuzzo ha lasciato di stucco con un’immagine che lo ritrae in un posto meraviglioso. I commenti lasciano intendere sia l’affetto nei suoi confronti che la fine di una vicenda molto complicata.

Il medagliato di Parigi è balzato all’onore delle cronache grazie ai suoi straordinari risultati in ambito sportivo paralimpico. Quello che doveva essere uno dei protagonisti del nostro nuoto, purtroppo, ha dovuto fare i conti con il tragico incidente a Roma, del 2019. Di acqua sotto i ponti da quel giorno ne è passata diversa e alla fine Manuel ha saputo risollevare le proprie aspettative e ambizioni, sia sportive che di vita.

Nel frattempo è diventato famoso a livello televisivo, grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, che l’ha visto tra i personaggi più amati. All’interno della casa di Cinecittà, Manuel ha trovato anche l’amore, con una delle sorelle Selassié. La sedicente principessa etiope, però, dopo una tenera luna di miele durata qualche mese, ha lasciato talmente poco spazio all’interno del rapporto da portare il nuotatore a voler chiudere la vicenda. Questo accadeva ormai anni fa, eppure la vicenda non ha ancora visto una parola fine.

Manuel Bortuzzo alle Seychelles: il nuotatore azzurro si rilassa dopo “i guai”

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, ha commentato la vicenda secondo la quale il figlio Manuel sarebbe perseguitato da Lucrezia Hailé Selassiè e sulla quale indaga anche la Procura.

“In questa storia non c’è nulla di normale, adesso Manuel è lontano, alle Seychelles. Credo che se lo meriti”, ha spiegato papà Franco. Si perché negli scorsi giorni Manuel si è regalato un bel viaggio in un posto esotico, per non pensare a quello che stava succedendo a Roma.

La situazione era ovviamente sfuggita di mano perché secondo gli inquirenti la ragazza è arrivata a minacciare: “Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo”. Minacce che hanno spaventato il campione paralimpico fino a convincerlo della necessità di presentare denuncia.

Tra l’altro nel luglio del 2024, in Portogallo durante i mondiali di nuoto, Lucrezia Hailé Selassié è arrivata addirittura a schiaffeggiare Bortuzzo, tanto da convincerlo, assistito dall’avvocato Francesco Laurito, a procedere con la denuncia. Adesso alle Seychelles è tempo di relax per Manuel e di cancellare tutta questa orrenda storia. Su Instagram le immagini lo rappresentano all’interno di un paradiso terrestre, finalmente sereno.