Premier League, prosegue la crisi di City e United. Il Liverpool allunga in testa

Tradizionale boxing day per la Premier League, impegnate nella giornata di oggi nella 18^ giornata del torneo. Una giornata che ha mietuto vittime importanti. Infatti, sono uscite da questa giornata con una sconfitta quasi tutte le top del torneo.

Pur non sconfitto, continua intanto il momento lunghissimo di crisi del Manchester City. La formazione di Pep Guardiola ha aperto la giornata con un pareggio 1-1 in casa contro l’Everton. La gara e il risultato dei Citizen è stato influenzato anche dal rigore sbagliato da Erling Haaland, sempre più inghiottito nella crisi della squadra.

Nel pomeriggio è arrivato lo stop a sorpresa per il Chelsea. Nel derby londinese contro il Fulham la squadra di Maresca si fa rimontare in casa e perde 1-2 lasciando per strada altri tre punti. Oltre al Chelsea, ko anche per l’altra londinese il Tottenham, sconfitto 1-0 dal Nottingham Foresta sempre più lanciato ai vertici della graduatoria, ora terzo a -1 dal Chelsea.

Grande vittoria, invece, del Newcastle che si impone 3-0 contro l’Aston Villa. I Magpies vanno avanti e poi dilagano sui Villans.

In serata, poi nuova puntata horror della crisi del Manchester United. Dopo il 3-0 subito in casa dal Bournemouth, oggi i Red Devils sono stati battuti 2-0 dal Wolverhampton. Protagonista negativo Bruno Fernandes, espulso per doppia ammonizione all’inizio del secondo tempo.

In serata, vittoria in rimonta del Liverpool, che in casa va subito sotto contro il Leicester. Il 3-1 firmato da Gakpo, Jones e Salah risponde al vantaggio di Jordan Ayew. I Reds allungano a +7 con una partita ancora da recuperare.

Nelle altre gare, Bournemouth-Crystal Palace finisce 0-0. Mentre Ivan Juric perde all’esordio in casa sulla panchina del Southampton, battuto 0-1 dal West Ham.

Domani le ultime due sfide della 18^ giornata: Brighton-Brentford e Arsenal Ipswich, coi Gunners che possono portarsi in seconda posizione solitaria a -6 dal Liverpool.