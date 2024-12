Serie B, rallentano Sassuolo e Spezia. Ma le inseguitrici non ne approfittano

Il 19° turno di Serie B va in archivio dopo una lunga giornata di Santo Stefano in cui si è giocato praticamente a tutte le ore.

La giornata si è aperta con il big match dell’ultima giornata del girone di andata. Il Sassuolo, capolista e reduce da 7 vittorie di fila, si è presentato al cospetto del Pisa, una delle due più dirette inseguitrici. All’Arena Garibaldi però a vincere è stata la squadra di casa 3-1. Un successo che riduce il margine del Sassuolo sui nerazzurri. Non approfitta di questo scivolone del Sassuolo, lo Spezia fermato in casa dal Mantova sull’1-1.

Il pareggio della formazione di mister Luca D’Angelo poteva essere l’occasione per le inseguitrici per ridurre il buco che c’è tra la 3^ e la 4^. 9 punti che, però, sono rimasto invariato per via della sconfitta della Juve Stabia a Reggio contro la Reggiana. Ora il 4° posto è della Cremonese a quota 29 dopo la vittoria nell’altra grande partita di Santo Stefano contro il Cesena.

Ai piedi della zona playoff, il Palermo vince lo scontro diretto contro il Bari 1-0. Dionisi salva così la panchina, mentre per la formazione di Moreno Longo quello del Barbera è il terzo ko consecutivo. Sconfitta che costa ai pugliesi l’uscita dalla zona playoff.

In serata, la Sampdoria di Leonardo Semplici ha collezionato il secondo pareggio di fila contro la Carrarese: 1-1. I toscani, in vantaggio nel primo tempo, avevano virtualmente fatto un passo avanti all’interno della zona playoff.

Nelle altre gare: 3-3 tra Brescia e Modena, 1-1 tra Cosenza e Catanzaro, vittoria 2-0 del Frosinone sulla Salernitana e 2-1 del Cittadella a Bolzano contro il Sudtirol.