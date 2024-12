Domenica spicca Juventus-Fiorentina. Le ultime sulle due formazioni

Sarà big match domenica pomeriggio all’Allianz: la Juventus, dopo la vittoria esterna con il Monza, cerca importanti conferme in casa contro una Fiorentina reduce dalla sconfitta interna contro l’Udinese. Thiago Motta ha bisogno di continuità e conferme da quei big che sono stati acquistati per indirizzare nel verso giusto una stagione che per adesso continua a essere altalenante. Raffaele Palladino cerca l’impresa ma, soprattutto, un riscatto emotivo dopo una sconfitta inaspettata. Ecco le possibili scelte da parte dei due allenatori:

Juventus-Fiorentina, domenica ore 18

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.