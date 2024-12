Formula 1, senti Alonso: “Aston Martin a ridosso di Mercedes e Ferrari”

Fernando Alonso è una vecchia volpe della Formula 1 e ha fatto i suoi pronostici per il 2025, pensando anche al 2026 del Circus

Alcuni personaggi riescono a guadagnare uno status invidiabile in determinati circoli sportivi. Si tratta di atleti che hanno una vasta esperienza alle spalle e possono capire subito determinate situazioni.

Per questa ragione, vengono tallonati dai media, cercando sempre di strappare pronostici o analisi da coloro che sono “dietro le quinte” e comprendono alcune dinamiche.

Questo è proprio quello che è successo a Fernando Alonso in questi giorni. Il pilota spagnolo ha parlato in merito ai favoriti per il 2025 in Formula 1.

Quali sono state le sue previsioni? E perché ha puntato proprio su due scuderie in particolare? Ecco tutte le sue parole.

Fernando Alonso e i pronostici del 2025 per la Formula 1

Alonso è da anni un pilota in Formula 1. Nonostante la sua veneranda età, ha deciso di correre nel 2024 e ha fatto registrare alcuni risultati positivi con l’Aston Martin. Ora, intervistato da Dazn Spagna, ha fatto alcune previsioni sulla Formula 1, in particolare sulla prossima stagione.

Le sue parole a questo proposito sono state: “So che, quando potrò contare su una vettura competitiva, sarò molto in alto. Penso comunque che affronterò con serenità il 2025. McLaren e Ferrari avranno ancora macchine migliori nella prossima stagione. Ci saranno poche chance per il resto della concorrenza”. Il pilota non si è fermato qui e ha continuato: “Meglio lavorare per costruire un buon futuro con la squadra. Il 2026 continua ad essere la grande scommessa per tante formazioni”.

Lo sguardo rivolto al 2026

Nonostante abbia superato i 40 anni, Alonso vuole tornare a essere competitivo. Lo spagnolo sa di poterlo essere con l’Aston Martin e ha fiducia nella sua squadra. A questo proposito ha dichiarato con la solita sicurezza: “La squadra è molto forte e lo abbiamo visto l’anno scorso. Quando la macchina era valida, abbiamo sempre ottenuto risultati. Solo Verstappen e Perez normalmente finivano davanti a noi. Gli altri dovevano sempre vedere la nostra ala posteriore”.

Infine, Fernando ha fatto un’ulteriore considerazione: “Non ho dubbi che, quando saremo di nuovo competitivi, daremo spettacolo“. Insomma, Alonso non vuole davvero fermarsi. L’Aston Martin ha ingaggiato anche Adrian Newey, ex progettista Red Bull, per riuscire a regalare all’iberico un’auto all’avanguardia. Se le cose dovessero seguire i pronostici di Alonso, allora il pilota originario di Oviedo potrebbe realmente sognare in grande e magari puntare alla terza vittoria in Formula 1 a quasi 45 anni.