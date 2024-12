Anche quest’anno a Dubai si è tenuta la cerimonia dei Globe Soccer Awards, che premia le eccellenze del calcio mondiale. Piero Ausilio, dirigente dell’Inter, è stato premiato come miglior direttore sportivo dell’anno. Per quanto riguarda l’allenatore, niente da fare per Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi: Carlo Ancelotti si aggiudica il premio di allenatore dell’anno.