Marcell Jacobs commovente, lo ha fatto davvero: il video fa impazzire i fan

Marcell Jacobs campione dentro e fuori dalle piste: l’olimpionico commuove tutti con un video

I risultati ottenuti nella stagione appena conclusa sono stati importanti per il mondo dell’atletica italiana che, nella stagione 2025, punta a fare ancora meglio rispetto a quanto fatto quest’anno.

La prima occasione arriverà subito a marzo quando si terranno i campionati europei di atletica indoor e, sebbene non siamo ancora a gennaio, molti azzurri stanno iniziando a prepararsi in vista della prestigiosa competizione. Nel primo mese dell’anno si terranno i raduni e c’è chi preferisce allenarsi lontano dall’Europa, come ad esempio Chituru Ali e soprattutto Marcell Jacobs.

Il campione olimpico è lontano dall’Italia e dal Vecchio Continente da qualche mese e si sta allenando duramente nella sua base operativa a Jacksonvillesotto la guida di Rana Reider. Un allenamento duro per Jacobs che punta nuovamente a dimostrare a tutti, avversari e compagni, di essere il più forte e il più veloce. In attesa di tornare in pista, l’olimpionico ha fatto commuovere i fan con un video che ha lasciato tutti senza parole e che mostra quanto Jacobs sia campione dentro e fuori dalle piste.

Marcell Jacobs commuove i fan: il video fa impazzire tutti

Per l’inizio della stagione 2025 ci vorrà ancora un po’ di tempo e questo periodo di festa è tempo di riposo per i vari atleti azzurri. Marcell Jacobs ha pensato di rendere speciali le feste a qualcuno con un video indirizzato al Calcio Desenzano, club militante in Eccellenza lombarda.

Tra la società sita in provincia di Brescia e Jacobs vi è una collaborazione dallo scorso 24 giugno ed il campione olimpico ha approfittato di ciò per inviare gli auguri al club calcistico attraverso un video. In quest’ultimo, però, Jacobs non si è limitato solo a fare gli auguri al club e ai suoi tesserati, ma ha avuto anche un messaggio indirizzato soprattutto ai più giovani, spronandoli ad inseguire i loro sogni senza mai arrendersi, allenandosi sempre al massimo.

Un messaggio proprio da Marcell Jacobs e siamo sicuri che i giovani giocatori del Calcio Desenzano saranno stati caricati ulteriormente dal campione olimpico che proprio grazie a tanto lavoro e impegno è arrivato a vincere due medaglie d’oro alle Olimpiadi nei 100 metri e nelle staffetta 4×100 e altrettante nei campionati europei nella specialità che l’ha fatto entrare nella storia dello sport italiano.