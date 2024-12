Ritiro Errani, ultim’ora: l’annuncio spiazza i tifosi

Sara Errani, una delle tenniste italiane migliori di sempre, ha svelato tutto in diretta. Un annuncio davvero sorprendente il suo

E’ stata una stagione esaltante per il tennis italiano maschile, grazie alla vittoria della Coppa Davis, agli exploit di Sinner e Musetti (alle Olimpiadi) passando per il ritorno ad altissimi livelli di Berrettini. Allo stesso tempo è da applaudire anche l’annate delle ragazze del nostro tennis.

Basta pensare alla vittoria della Billie Jean King Cup che ha visto Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti come vere e proprie trascinatrici. Come non menzionare poi l’esperienza e la qualità di Sara Errani, ormai specializzatasi nel doppio e protagonista di un 2024 davvero incredibile.

Colei che detiene il record di vittorie in singolare tra le tenniste italiane nel circuito WTA, ha vinto l’oro olimpico di Parigi 2024 in coppia con la Paolini, la BJK Cup e il torneo di doppio misto allo Us Open con Vavassori. Intervenuta al podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, la stessa Errani ha voluto ripercorrere questi ultimi splendidi dodici mesi, svelando anche situazioni particolari e inedite.

Sara Errani voleva smettere col tennis: la confessione shock

Nell’intervista, la tennista bolognese non ha nascosto di essere stata vicina a un passo decisivo per la sua carriera. Sara infatti ha pensato seriamente di chiudere la propria avventura nel tennis, come ammesso con questa confessione sorprendente: “Nella mia testa c’era l’idea di smettere dopo le Olimpiadi. Poi però il 2024 è stato un anno pazzesco, io e Jasmine siamo comunque nelle prime 10 in doppio; la realtà è che qualche sogno nel cassetto ce l’ho ancora e che giocare il doppio mi piace proprio un sacco, vediamo dunque…”

Allontanata l’idea di chiudere con il tennis, la Errani ha ribadito di essere pronta ad alte sfide, tanto da aver già chiari i suoi programmi ovvero lasciare da parte i match di singolare e concentrarsi nel 2025 solo sul doppio con la Paolini e nel misto con Vavassori.

Interessante l’aneddoto sull’oro alle Olimpiadi raccontato dalla tennista azzurra: “In finale Jas (la Paolini ndr) era tesissima, a fine primo set ci siamo sedute al cambio campo e nell’orecchio le ho detto: ‘la medaglia ce l’abbiamo: cerchiamo di divertirci un pochino di più, rilassiamoci perché così non sta funzionando”. Ci siamo scambiate qualche sorriso durante qualche punto al ritorno in campo e da lì lei ha iniziato a picchiare come sa fare solo lei, la partita è girata”.