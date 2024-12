Formula1, la Singapore d’Africa si candida per ospitare un GP: tutto pronto?

La Formula 1 potrebbe ben presto tornare in Africa in un circuito che potrebbe essere spettacolare sotto diversi punti di vista.

Ci sono tanti paesi che ambiscono a ospitare diversi eventi sportivi. In effetti, coloro che hanno l’opportunità di poter avere un grande evento internazionale nella propria nazione fanno di tutto per sistemare i dettagli.

D’altronde, ospitare un evento seguito in tutto il mondo è segno di prestigio e può contribuire a portare capitali economici di tutto rispetto.

Lo sa bene un paese africano che si sta muovendo in questi mesi per riuscire a ospitare un GP di Formula 1 nei prossimi anni. Le ambizioni sono tante e il Gran Premio potrebbe incidere pesantemente sul calendario.

Ecco di quale paese si tratta e quali sono le reali probabilità che si corra un GP africano nelle prossime stagioni.

Formula 1, in quale paese si potrebbe correre in Africa?

In passato, la Formula 1 ha ospitato gare in Africa. Ora questa tradizione potrebbe ritornare. Perché? Perché sembra che in Ruanda stia per sorgere un grande circuito che potrebbe avere tutte le carte in regola per portare i migliori piloti al mondo a sfidarsi a ridosso della savana. In particolare, il circuito sorgerebbe a poca distanza da Kigali, la capitale del paese africano.

A quanto pare, il progetto del circuito in Ruanda era stato già presentato in passato e aveva convinto il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali. In merito alle possibilità del progetto, Domenicali aveva dichiarato: “Hanno presentato un buon progetto e i loro rappresentanti sono molto seri”. L’ultima volta che la Formula 1 era stata in Africa era il 1993, quando si disputò la gara di Kyalami, in Sudafrica.

Le parole sul nuovo circuito

Il circuito che dovrebbe sorgere in Ruanda dovrebbe addirittura attraversare un lago e snodarsi tra gli ambienti naturali della zona. Il presidente dello stato africano, Paul Kagame, ha parlato delle ambizioni della nazione. Le sue parole a questo proposito sono state: “Vogliamo diventare la Singapore d’Africa e il nostro obiettivo è quello di far progredire la nazione”. Tuttavia, per ultimare i lavori ci vorranno circa 150 milioni di dollari, uno sforzo economico importante per la nazione africana.

In ogni caso, Kagame sembra essere positivo e vuole portare la Formula 1 nel continente africano: “Posso assicurare che stiamo affrontando l’opportunità con serietà ed impegno ed è per questo che sono lieto di annunciare la candidatura del Ruanda per ospitare un GP di Formula Uno”. Non resta far altro che attendere e vedere se ci saranno le possibilità di un Gran Premio del Ruanda in futuro.