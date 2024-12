Inter, Inzaghi: “Lautaro? Gli mancava il gol. Ci prepariamo per un 2025 importante”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Il Cagliari era organizzato e tenace. Ci voleva la miglior Inter. Sapevamo di trovare una squadra viva. Lautaro? Doveva solo continuare a lavorare. E’ la nostra guida, e sarà sempre una soluzione per noi. Gli mancava il goal, ma, ripeto, doveva solo lavorare. Per noi è importante, come lo sono gli altri attaccanti che vengono messi in condizione di segnare. Giochiamo ottimo calcio e soprattutto da squadra, aldilà delle statistiche. 2024 importante? Indubbiamente. Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno. Abbiamo raggiunto grandi obiettivi e ci prepariamo per un 2025 importante. E’ stato un anno che rimarrà dentro tutti noi”.