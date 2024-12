Juventus-Fiorentina, le possibili scelte di Motta. Pochi dubbi alla vigilia

Domani pomeriggio, alle 18, la Juventus scenderà in campo all’Allianz per il big match contro la Fiorentina. In palio punti importanti in zona Champions League, con Thiago Motta che si aspetta continuità dopo la vittoria esterna sul Monza della scorsa settimana. Il modo migliore, inoltre, per arrivare al meglio della condizione alla sfida di Supercoppa contro il Milan.

Motta dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, linea difensiva che potrebbe essere formata da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. In mediana dovrebbero agire Locatelli e Thuram, con Conceicao, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic. Non dovrebbe essere rischiato dal 1′ il grande ex, Nico Gonzalez.

Juventus-Fiorentina, la probabile formazione dei bianconeri

Dí Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic